Gavigno, un’estate di natura e relax. Tutti gli appuntamenti della Proloco

Estate a Cantagallo insieme alla Pro Loco di Gavigno, che propone un calendario di eventi, patrocinato dal Comune, tra natura, storia, gastronomia e solidarietà. Inizio domenica 22 giugno alla Baita, sede della Pro Loco, con "La riconquista della libertà" che celebra dell’80esimo anniversario della Liberazione.

Il programma prevede, alle ore 9, una passeggiata guidata per Gavigno e dintorni a cura del Circolo I Risorti – La Querce, con Mauro Franceschini. Alle 10.30, i saluti dell’amministrazione comunale e degli organizzatori. Seguirà, alle 11.30, l’intervento "La guerra di liberazione in Valbisenzio", a cura della storica Luisa Ciardi del Cdse. Alle 12.30 pranzo a buffet all’ombra dei castagni e, nel pomeriggio, testimonianze di partigiani e cittadini, tra cui Fiorello Fabbri, Nello Santini e Romano Giraldi.

Chiuderà la giornata, alle 15.30, la proiezione del video "Accadde il 25 aprile 2003". Per prenotazioni: 320 1964239 o [email protected]. L’appuntamento principale dell’estate sarà domenica 6 luglio con la prima edizione della "Passeggiata nel verde in rosa", una camminata di 6 km, adatta a tutti. Il percorso si snoderà lungo la strada verso Villa Guicciardini di Rotì e rientrerà nel borgo di Gavigno, con arrivo alla La Baita, per il ristoro finale. Il ritrovo è fissato alle 8.30 nella piazza della chiesa, con consegna delle magliette, dei gadget e del buono ristoro. La partenza è prevista alle 9.30. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto all’Associazione Tumori Toscana. Per iscrizioni: 366 8671012, 335 6065208 o [email protected].

Si prosegue sabato 9 agosto, alle 16, con "Gambatorta e i cavalli della Calvana": il film dedicato ai cavalli che vivono liberi in Calvana e incontro con Agnese Santi, presidente dell’Associazione per lo sviluppo e salvaguardia della Calvana.