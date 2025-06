Montepiano: l’estate dentro il bosco. Funghi, camminate e lezioni di yoga

Parte col botto la stagione estiva della pro loco di Montepiano che sabato ospita il micologo, giornalista e divulgatore scientifico Nicolò Oppicelli, volto molto noto e amato dagli appassionati di funghi che lo seguono sia sui social che nel programma televisivo Geo. Il primo fine settimana della stagione sarà dedicato alla natura e all’arte, con una escursione alle 9.30 nei boschi di Montepiano (su prenotazione) organizzata dall’Associazione micologica Bresadola nazionale, di cui Oppicelli è responsabile per poi proseguire con un pranzo a menù fisso allo Chalet.

Alle 15 la lezione "Funghi, meraviglie della natura" a cura del micologo, con ingresso libero, sempre allo Chalet. Alle 17 le iniziative si spostano all’Antico Mulino della Badia con l’inaugurazione della rassegna "Incontri estate 2025", che apre con la mostra personale "Specchi Riflessi" dell’artista pratese Giada Patricia Rossi. Primo di tanti eventi che si svolgeranno al mulino didattico di Montepiano, che tutti i fine settimana da qui al 30 agosto ospiterà mostre d’arte, presentazioni di libri e laboratori per grandi e piccini, con una visita guidata della Fondazione Cdse il 29 giugno.

Domenica si aprirà il ciclo dedicato al benessere in natura, che tutte le domeniche di giugno, luglio e agosto propone, nel Giardino del Sole, pratica di yoga e qigong per ritrovare energia e benessere. Tre date poi per unire camminate sensoriali nel bosco e yoga (con pranzo) l’8 giugno, il 6 luglio e il 10 agosto, con partenza alle 10 e lezione di yoga alle 11.30.

Nel calendario "Benessere in natura" anche alcuni eventi speciali: sabato 21 giugno alle 10 "Yoga nidra - Mettiamo l’intento per il solstizio d’estate" (meditazione di 45 minuti) e il "Festival del Benessere", il 3 agosto alle 10. Per prenotare è necessario inviare un messaggio al numero 3715177936.