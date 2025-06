Festival della Montagna Fiorentina, avventure e scoperte nel cuore dell'Appennino

Firenze, 6 giugno 2025 – Esplorare cammini e ascoltare storie. Tra il lago e il bosco, le piazze e le vie del paese, nel cuore dell'Appennino Tosco-Romagnolo. E' un'oasi di salute e benessere, pace e comunità la seconda edizione del "Festival della Montagna Fiorentina", la rassegna di iniziative ricreative e culturali che si svolge tra l'11 e il 15 giugno a Londa e dal 14 al 20 luglio a San Godenzo, offrendo al pubblico un ricco programma di eventi gratuiti e ad accesso libero - eccetto cene e apericene per cui è richiesta prenotazione e contributo - alla scoperta delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Due settimane di arte e sport, workshop e laboratori per bambini, talk e degustazioni di eccellenze gastronomiche locali, promosse dalla sinergia tra le due amministrazioni comunali e Lama Impresa Sociale nell'ambito della programmazione del Next Generation EU e del PNNR Cultura: l'apertura è prevista mercoledì 11 con la terza edizione di "A dimora 2025", la residenza d'artista della Montagna Fiorentina che quest'anno celebra l'incontro tra arte, comunità e territorio attraverso la creatività di Andrea Grasselli, Chiara Gambirasio, Gaia Coals, Martina Cioffi e Samuel Rosi (Muz); per l'occasione, sarà presentata anche l'esposizione "Ce l'hai presente il serpente?" curata da Aosta Publishing, mentre in serata spazio al djset "interdimensionale" di Funkamari.

E se la giornata di giovedì 12 è dedicata al trekking panoramico da Londa a La Rata - arricchito dallo spettacolo d'improvvisazione teatrale della Comunità della Rata e dal talk di approfondimento sulla "montagna resistente" organizzato da Anpi e Arci - venerdì sera la piazza ballerà sulle note della cantautrice rivelazione Giulia Mei, la band rock GenZ lanciata da X-Factor The Foolz e il dj producer Estremo. Nel weekend, natura, cultura e tradizione si uniscono nel suggestivo Trekking Acustico alle porte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - curato da Marco Cattarossi con la partecipazione musicale dei Vocal Blue Trains, Roberto Luti e Renza Castelli - e nel Percorso di Terapia Forestale, seguito da "pranzo in vetta" al bivacco di Poggio Ratoio, trekking al Castello di San Leonino e cena di comunità con prodotti tipici locali, stornelli e canti popolari.

In programma ogni giorno anche talk e approfondimenti della neonata Londa School of Economics, l'istituto nato per ripensare il paradigma economico dominante, ripartendo dai territori e dalle aree interne per promuovere modelli di sviluppo fondati sul rispetto della natura e delle identità locali. Tra le anticipazioni del cartellone di San Godenzo, accanto ad escursioni e passeggiate, dj set e concerti, teatro e proiezioni, sono attesi il 17 luglio lo spettacolo "W.A.M. Game - Il gioco di Mozart", momento musicale e didattico firmato dal Maggio Musicale Fiorentino, e il 19 la regina dell'elettronica sperimentale MEG.