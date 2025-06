Un’estate ricca di eventi. Hugo Race infiamma. Il “Festival del Bosco“

Più di 80 eventi in tre giorni. Tutto pronto per l’edizione 2025 del festival del bosco del Compitese e del Monte Pisano. Tre domeniche, 15-22-29 giugno, ogni volta con un tema: Bruno Munari (15 giugno), le risorse del bosco (22 giugno), fumetti e comunicazione visiva (29 giugno). In programma spettacoli, dialoghi pubblici, percorsi esperienziali, laboratori per bambini, trekking, musica, incontri culturali, presentazione di libri, yoga, antichi mestieri e molto altro ancora. Ogni giorno stand gastronomici con prodotti locali sia a pranzo sia a cena. Il Festival è organizzato dalla cooperativa Centro Culturale Compitese, con il patrocinio del Comune di Capannori e la collaborazione di decine di realtà locali e nazionali.

"Tre giorni di eventi che dialogano in senso stretto il rapporto tra cultura e natura – spiega Francesco Passaglia, presidente del Centro Culturale Compitese –. La proposta abbraccia l’ambito del benessere, ma anche quello educativo, esperienziale e didattico. Il Festival può essere vissuto appieno, per l’intera giornata all’aperto".

L’assessora all’ambiente del Comune di Capannori Claudia Berti, aggiunge: "L’iniziativa mette in luce il rapporto tra arte, creatività e natura, con eventi dedicati a Bruno Munari e al mondo dei fumetti. Numerosi gli appuntamenti dedicati a bambini e ragazzi, con l’intento di educare le nuove generazione all’amore e al rispetto per l’ambiente. Il Festival rappresenta anche un’occasione significativa per valorizzare il Borgo delle camelie, il Compitese e, più in generale, tutto il territorio". In tutti e tre i giorni ci saranno eventi dedicati al benessere, yoga, meditazione, immersioni in foresta, esperienze ludiche e didattiche, i giochi di una volta, i burattini, il mondo degli insetti, il battesimo della sella con l’asino. Ci saranno anche laboratori educativi per i bambini: serigrafia, cianotipia, attività creative con gli elementi della natura e laboratori di zoologia, ecologia, botanica e paleontologia).

In collaborazione con la libreria "Bella Storia" di Porcari si svolgeranno letture animate per bambini (con l’illustratrice Alessandra Negri e la scrittrice Sara Piazza e sarà sperimentato per la prima volta nel Camellietum Compitese il "Silent reading book" (ovvero l’esperienza di leggere in silenzio il proprio libro, senza ausili elettronici). sarà possibile visitare l’Antica chiusa Borrini, prima piantagione italiana di tè. Ogni domenica si concluderà con uno spettacolo o un concerto (a partire dalle ore 21). Il 15 giugno, sul palco del Centro Culturale Compitese, si esibirà Hugo Race, musicista e produttore discografico che ha collaborato con Nick Cave, Mick Harvey, La Crus, Afterhours. Tutti gli eventi ad ingresso gratuito. Programma completo e scheda d’iscrizione sul sito camelielucchesia.it e sui social (@cc.compitese).

Massimo Stefanini