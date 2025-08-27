Flavio Ubirti, da tentatore a tronista. Ancora un successo di Alex Model

Dalle spiagge di "Temptation Island" al trono di "Uomini e Donne": Flavio Ubirti, il modello della scuderia pratese Alex Model, è pronto a diventare uno dei protagonisti della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Un fenomeno, quello del bel Flavio, 24enne da Figline Valdarno comune dell’aretino, che ha fatto un exploit incredibile nella scorsa edizione del reality estivo. Ubirti è stato eletto come il tentatore più sexy e ambito delle fidanzate di "Temptation Island": e l’asticella di gradimento si è impennata in una sola notte, facendo schizzare il suo profilo Instagram da 3mila followers a quasi 60mila con oltre 20 milioni di visualizzazioni. Oggi i seguaci su Instagram sono saliti a quasi 82mila.

Un ragazzo acqua e sapone che aveva altri sogni nel cassetto al di fuori della televisione e dello spettacolo: pensava di diventare un calciatore, tanto da aver militato in squadre come l’Arezzo e la Nazionale Under 17 e fino a pochi mesi fa giocava nella Baldaccio Bruni, squadra toscana del girone B di Eccellenza di Anghiari. E allo stesso tempo dava una mano al babbo nell’allevamento di cani.

Ma il destino si è messo in moto dopo l’incontro con Alex Bitetti, il manager di Alex Model, avvenuto per caso un anno fa in un locale di Firenze. Un destino che gli sta riservando altri progetti e gli sta aprendo opportunità uniche. Adesso, dopo aver fatto parlare di sè per il carattere diretto e il carisma mostrati nel villaggio dei fidanzati, approda al format televisivo della De Filippi: l’obiettivo da tronista è di trovare l’amore. Flavio passa da semplice osservatore delle dinamiche di coppia, come è successo in "Temptation Island", a protagonista assoluto del trono che gli consentirà di individuare un amore per la vita, un amore reale. Le riprese del programma sono in corso. All’agenzia Alex Model si respira aria di grande entusiasmo ed euforia per l’ascesa di Flavio al trono televisivo più famoso da venti anni a questa parte.

"Sono davvero felice di questa occasione che si è presentata per Flavio – commenta il manager Alex Bitetti – Sono contento perché Flavio è un bravo ragazzo, dai sani principi e valori, acqua e sapone. Per lui che è riservato soprattutto per le questioni private, non sarà una sfida facile quella di ’Uomini e donne’, dal momento che deve innamorarsi e trovare un amore reale sotto l’occhio delle telecamere e dei telespettatori". Una sfida che il 24enne saprà gestire al meglio, visto il suo approccio ben saldo a valori sani e al rispetto nei rapporti. "Siamo in contatto quotidianamente, anche se adesso questa è un’esperienza che deve vivere in autonomia rispetto all’agenzia. Come detto, ha un carattere riservato per quanto riguarda i rapporti sentimentali. E’ piaciuto proprio per la sua freschezza e sincerità: vedremo come vivrà questa sfida nella ricerca vera dell’anima gemella".

Per il manager pratese la soddisfazione è doppia: dopo 25 anni Alex Bitetti si conferma un talent scout di successo. Flavio Ubirti non è il primo tronista che presenta al programma di Maria De Filippi. Sicuramente è la prima volta che uno dei suoi modelli brucia le tappe e raggiunge in un batter d’occhio un risultato come quello di Flavio, la cui presenza promette di portare energia e curiosità nel programma, alimentando le aspettative dei fans. Alex Model è grande scopritore di talenti, si può definire il manager dei giovani che cercano di farsi strada nel mondo della tv: "Il primo tronista è stato Eugenio Colombo. Poi ne ho gestiti altri come Francesco Monte, Marco Stabile, Michele Longobardi. Ma con Flavio è tutta un’altra storia". E la festa prosegue con l’inaugurazione della nuova sede di Alex Model a Firenze, senza però chiudere quella storica a Prato.

Sara Bessi