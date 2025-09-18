"Essere vicini, bussare a chi è solo". L’invito del vescovo alle parrocchie

"Essere vicini alla gente", bussare alla casa di chi è solo, di chi soffre la solitudine, per portare ascolto e conforto. Il vescovo Giovanni Nerbini chiede ai sacerdoti, ai religiosi e ai laici impegnati nelle parrocchie di farsi "portatori dell’acqua di speranza" e di comunicare "una esperienza di vita che illumini il quotidiano con tutte le sue fatiche – e a volte tragedie – con la presenza stessa di Cristo".

Nella chiesa di San Domenico si è tenuto il Convegno pastorale diocesano, l’appuntamento che segna la ripartenza delle attività della Chiesa pratese dopo la pausa estiva. All’ordine del giorno c’erano le indicazioni di Nerbini per vivere a livello parrocchiale, ma anche nelle associazioni e nei gruppi della comunità ecclesiale, il nuovo anno pastorale appena iniziato.

"Carissimi, abbiamo sofferto e riflettuto insieme in questi tempi, anche con preoccupazione, sulle grandi crisi che attanagliano l’umanità dalla guerra alle forti ingiustizie – ha detto Nerbini –, abbiamo colto le fatiche che la Chiesa vive in un mutato contesto sociale e culturale, che guarda ora con sospetto ora con indifferenza alla presenza ed all’impegno dei cristiani. Non pochi si sentono scoraggiati e si arroccano in difesa di un passato che è ormai lontano nel tempo. Ma la storia è nelle mani di Dio che porta decisamente avanti, anche quando appare vero il contrario, la sua opera di redenzione e salvezza. Tutto il male operato non frena l’opera di Cristo".

Citando papa Leone invitando "a fermarsi a casa del fratello". Il secondo appuntamento del Convegno pastorale diocesano sarà lunedì 6 ottobre, alle 21,15, sempre in San Domenico. interverrà il professor Vincenzo Rosito, docente di filosofia teoretica alla Pontifica Facoltà Teologica San Bonaventura – Seraphicum di Roma, che parlerà di: "Ministeri e cura della vita in una Chiesa sinodale". L’aspetto ministeriale infatti è un altro degli obiettivi intrapresi dalla Chiesa di Prato, la formazione dei laici, il loro impegno nelle rispettive comunità è un aspetto ritenuto necessario.