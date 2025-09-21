Ladro in azione a Maliseti. Spaccata nella notte alla gelateria "Da Marco"

Quella fra venerdì e ieri è stata certamente una notte turbolenta per Marco Roggioli, titolare della gelateria/yogurteria/creperia "Da Marco", in via Caduti Senza Croce, a Maliseti. Attorno alle 3.30, è stato svegliato dall’allarme di cui è provvista la sua attività. Roggioli si è immediatamente precipitato sul posto, trovando la vetrata danneggiata. "Le immagini della videocamera all’interno del locale mostrano un uomo, di nazionalità straniera, fare irruzione e precipitarsi subito nei pressi della cassa, che tuttavia avevo lasciato vuota. Per cui – sottolinea il gelataio – ha fatto un buco nell’acqua, senza rubare alcunché e restando dentro al negozio solo per pochi secondi. Però ha danneggiato la vetrata, che fortunatamente ho già cambiato, per una spesa di circa 1000 euro. Devo ringraziare il titolare della tabaccheria accanto, che mi ha avvertito in piena notte, anche se contemporaneamente era suonato anche l’allarme".

Non è la prima volta che la gelateria "Da Marco" viene presa di mira e colpita. "Da quando siamo aperti, ossia da 23 anni, è successo tre volte, mentre in un’altra circostanza i malintenzionati non sono riusciti ad entrare. L’ultimo episodio risaliva ormai a tre anni fa. Diciamo che in questa zona ci sono dei giri strani. Ad esempio, ad un ragazzo recentemente è stata rubata l’automobile".

Già nei mesi scorsi, i cittadini di Maliseti avevano denunciato l’esistenza di certe problematiche, come spaccio, furti e atti di vandalismo. "Ci sentiamo abbandonati e in balia di questi balordi che non hanno paura di niente – affermava Andrea Manfredini, responsabile del Controllo di Vicinato di Maliseti – Chiediamo al Comune di Prato di farsi carico di questo grido di allarme, vogliamo vivere in tranquillità e serenità". Alle parole di Manfredini erano seguite quelle di Giovanni Mosca, ex delegato per le frazioni della giunta Bugetti, che aveva sottolineato a luglio la necessità di installare delle telecamere di videosorveglianza nella frazione e una presenza più continua del personale di polizia e dei vigili urbani. "Sicuramente potrebbe essere utile – ha aggiunto Roggioli – anche se certi delinquenti non si fermano nemmeno di fronte a questi deterrenti".

Francesco Bocchini