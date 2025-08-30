Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Cronaca"Ecco come si realizzerà il reddito di cittadinanza versione Toscana"
30 ago 2025
SILVIA BINI
Cronaca
Marco Martini, consigliere regionale Pd, tesoriere dem pratese e candidato al consiglio toscano difende il patto Pd-5 Stelle e...

Marco Martini, consigliere regionale Pd, tesoriere dem pratese e candidato al consiglio toscano difende il patto Pd-5 Stelle e in particolare il punto sul reddito di cittadinanza toscano.

"Ho ben chiara - dice Martini - la gestione dei provvedimenti a sostegno delle classi più deboli e ribadisco, come ha affermato il presidente Giani, che Il reddito di cittadinanza regionale non costerà niente alle casse regionali della Toscana. I soldi per finanziarlo, ha confermato il presidente della Regione arriveranno da fondi europei di cui noi abbiamo esplorato la possibilità di attingere per una cifra che va sui 15-20 milioni. È un reddito di inserimento lavorativo perché consentirà di dare un bonus a coloro che rimangono privi di qualsiasi forma salariale. A chi si trova ad essere interamente disoccupato senza nessuna remunerazione noi corrisponderemo questo reddito-bonus che gli consentirà per un periodo determinato, che studieremo dai 9 mesi a un anno, di poter ricevere questo bonus, nel contempo formarsi con il supporto della Regione, e frequentare i corsi di formazione che gli ridiano una professionalità in grado di rivendere la propria competenza in un settore in cui possano essere assunti".

E continua: "Mi chiedo: dov’è finita la cosiddetta “destra sociale”? Il Partito democratico sarà sempre attento a difendere le classi sociali più deboli e bisognose. Nei dati forniti da Caritas è stato evidenziato un aumento della povertà assoluta e cronica in Italia con oltre 5,6 milioni di persone in condizioni estreme, pari a circa il 10% della popolazione".

Secondo Martini "il potere d’acquisto delle famiglie è diminuito a causa dell’inflazione e del mancato incremento degli stipendi per cui anche le famiglie che hanno solo una persona che lavora, sono in gravi difficoltà (il dato è di circa il 21% della popolazione). E di fronte a questo scenario, si critica l’introduzione di un reddito di cittadinanza regionale così organizzato?".

