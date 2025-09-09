Due weekend con il Settembre Tavolese

Torna il 12 settembre la festa del "Settembre Tavolese" (la vecchia sagra dell’uva), storica manifestazione organizzata dal comitato feste di Tavola in collaborazione con il circolo Mcl "Il Faro", che vedrà protagonista la frazione a sud di Prato per due weekend consecutivi, dal 12 al 14 settembre e dal 19 al 21 settembre.

Si inizia con cena a base di pizza, venerdì 12 alle ore 20, poi musica grazie alla Banda Bertè tribute band. Il giorno successivo cena con menù fisso e dalle 21.30 musica in piazza con "Il resto della ciurma", Vasco Rossi tribute band. Domenica 14, dalle 15, raduno trattori e moto d’epoca con sfilata e merenda finale. Alle 20 cena con pizza e dalle 21.30 musica con l’orchestra Antonio Maenza.

Venerdì 19, cena di cinghiale e pizza, a seguire torneo di briscola, sfilata in piazza moda bimbi La Risata e musica con The Blues’n Roll Band. Il giorno dopo cena e alle 21.30 ballo in piazza con l’orchestra Daniele Desideri. Domenica 21 alle 11 santa Messa in piazza, alle 16 esibizione della scuola di ballo Timeout Danza, alle 20 cena con pizza e ballo.

Come ogni festa che si rispetti grande protagonista sarà la cucina, con gli stand con porchetta e sangria e quello dei piatti gourmet preparati dagli chef di Casa Bogaia. Prenotazione cene ai numeri 3339469329 o 335372144.

Monica Bianconi