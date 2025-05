Prato, arrestato lo spacciatore della ‘banda del soccorso’

Prato, 25 maggio 2025 - È finito in manette in flagranza di reato un cittadino albanese di 32 anni, domiciliato a Prato, sorpreso con un ingente quantitativo di hashish e una somma in contanti. L'arresto è avvenuto mercoledì 21 maggio in via Roncioni, davanti a una concessionaria, nel corso di un'operazione della squadra mobile della questura di Prato.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio - in particolare per rapine ai danni di cittadini cinesi - è ritenuto vicino alla cosiddetta "banda del Soccorso", attiva in provincia.

Al momento del controllo, effettuato dopo un'attività investigativa fatta di pedinamenti e appostamenti, l'uomo si trovava alla guida di un'autovettura ed è apparso immediatamente agitato, insospettendo gli agenti. La perquisizione personale e del veicolo ha confermato i sospetti: nascosto in un involucro di cellophane, gli agenti hanno rinvenuto un parallelepipedo in cellophane, contenente dieci panetti di hashish, e circa 1.000 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Dopo l'arresto, il 32enne è stato condotto alla casa circondariale di Prato. La Procura ha chiesto la convalida dell'arresto e l'applicazione di una misura cautelare. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e disposto per l'indagato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altre attività illecite riconducibili alla rete criminale di cui l'uomo farebbe parte.

Maurizio Costanzo