Lunghi silenzi. Domani primo incontro a Roma

Il silenzio continua a regnare sovrano in casa Prato. Il futuro è ancora tutto da definire. E i tifosi, nel frattempo, stanno perdendo la pazienza, ancor di più di quanto non l’avessero già persa durante una stagione a dir poco travagliata e contraddistinta dalla contestazione degli ultras nei confronti della proprietà. L’immobilismo non sta affatto piacendo alla piazza. I biancazzurri ripartiranno, a meno di clamorose svolte, dalla coppia formata da Marco Mariotti e Francesco Virdis, che stanno aspettando solo che i propri contratti vengano ratificati. Un passo che sembrerebbe scontato, anche solo per quelle che sono state le dichiarazioni dei protagonisti sul finale del campionato scorso ma i giorni passano e ancora comunicazioni ufficiali dalla società laniera non ne arrivano. Vedremo se la prossima sarà la settimana buona o se bisognerà pazientare ulteriormente. Nel frattempo però il tandem di ex Albenga si sta muovendo a livello di costruzione della rosa 2025/26, allacciando i contatti con i profili messi nel mirino. Prima però delle strette di mano con i nuovi rinforzi, serve necessariamente la fumata bianca per quanto concerne le loro riconferme. Solo allora si avrà un’accelerata dal punto di vista del mercato. A livello di annunci, si partirà ovviamente dai calciatori che continueranno a indossare la casacca dei lanieri. Al momento, per la stagione ventura risultano sotto contratto in cinque: Gian Marco Fantoni, Diego Galliani, Lorenzo Ciavarelli, Francesco Limberti e Gabriel Preci, anche se non è detto che restino tutti in biancazzurro. Nelle intenzioni di Mariotti e Virdis ci sarebbe la volontà di confermare sei o sette elementi della rosa che ha terminato il passato girone D di Serie D al nono posto. Fra coloro che potrebbero trattenersi almeno per un’altra annata a Prato ci sono anche Giorgio Diana, Leonardo Mazza, Davide Di Stefano e Leonardo Pereira Lopes, mentre il primo obiettivo in entrata è un attaccante capace di garantire un numero importante di gol. Detto della Prima Squadra, anche il futuro delle giovanili biancazzurre resta più che mai incerto.

Nella giornata di domani è previsto un incontro a Roma fra il presidente Commini, il segretario Alessio Bacherini e i responsabili del settore giovanile e della scuola calcio, Pier Paolo Biagi e Andrea Maretto. L’obiettivo sarà quello di definire la situazione, ormai diventata di dominio pubblico dopo la lettera scritta da Biagi e Maretto, nella quale si accusa la società - e in particolare di Commini - di assenteismo e di poca chiarezza (oltre che di pagamenti in ritardo). Certamente, non è nell’interesse del Prato andare a disperdere una risorsa così preziosa come il settore giovanile.

Francesco Bocchini