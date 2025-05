Dragons, il sogno continua. Oggi contro San Vincenzo

Ed eccoci al momento più atteso della stagione. Arriva la serie di finale per i Dragons Prato, che si giocano la vittoria del campionato di serie C e, di conseguenza, le chance di promozione nella categoria superiore con il San Vincenzo, che in semifinale ha avuto la meglio alla bella su Agliana. Avversario a sorpresa, dunque, visto l’andamento della regular season dove i livornesi non hanno brillato, soprattutto nella prima parte di stagione. Ma i playoff, si sa, sono un’altra cosa. Anche a prescindere dal fattore campo, che in questa serie di finale è però a favore dei rossoblù allenati da coach Edo Banchelli. Il primo confronto, gara-1, si giocherà infatti alle Toscanini oggi, con inizio alle 18, dove i pratesi potranno eventualmente disputare anche la bella di domenica 1° giugno. Nel mezzo gara-2 da giocare mercoledì 28 maggio al Pala Giovani di San Vincenzo, espugnato in regular season dai Dragons. Fu quella fra l’altro la gara d’esordio di Banchelli, chiamato in settimana a sostituire il dimissionario Pinelli: "Andò bene quel debutto – ricorda il coach - e la speranza è quella di confermare lo stesso esito. Fu una gara che vincemmo recuperando un brutto passivo dopo essere transitati da una settimana particolare, simile a quella di San Marcellino con Sancat, dove molte cose non avevano funzionato e in entrambe le occasioni fummo bravi a non mollare un centimetro". Ma questo confronto di finale avrà sicuramente tutta un’altra storia: "E’ una sfida che parte alla pari – prosegue Banchelli -. Loro hanno battuto Montevarchi ed Agliana, due squadre che hanno fatto rispettivamente una straordinaria regular season e un incredibile playoff. Il loro ottavo posto della stagione regolare (l’ultimo che dava accesso ai playoff, ndr.) non significa nulla, evidente che era una classifica bugiarda. Noi dovremo essere consapevoli però della nostra forza che ci ha portato fin qui nonostante i mille problemi che abbiamo avuto durante l’anno. Abbiamo il dovere di giocarcela fino in fondo". Arbitreranno Andrea Cavallo di Siena e Samuele Fambrini di Lucca. Dalle Toscanini che si annunciano stracolme, ci sarà come sempre anche la diretta sui canali social You Tube dei Dragons. In serie C queste saranno le altre finali di zona: Amatori Savigliano-Cus Torino (girone A), Marnatese Basket-Sanmaurense Pavia (C), Pallacanestro Cerro Maggiore-Bocconi Team Milano (D). Nella seconda settimana di giugno, in campo neutro, si giocheranno le finali promozione: saranno promosse le vincenti delle due semifinali e della finale per il terzo posto. Intanto è pronto anche il quadro delle finali scudetto della categoria under 15. I Dragons sono stati inseriti nel girone eliminatorio A con Robur et Fides Varese, Reyer Venezia e Basket Rapallo. Il debutto sarà il 2 giugno alle ore 16 al Pala Di Concilio di Agropoli contro Rapallo. Finale scudetto in programma l’8 giugno.

