Cantiere finito a Viaccia: "Impegni rispettati, bene così"

Quando una cantiere finisce è un sospiro di sollievo perché il lavoro da fare è stato ultimato e perché i disagi finiscono. Ancora maggiore soddisfazione se i tempi vengono rispettati, come avvenuto a Viaccia.

"Mantenere gli impegni é diventata una qualità rara perché domina un empirismo radicale che porta a cambiare posizione in base al tornaconto - ha scritto sui social l’ex consigliera comunale del Pd Martina Guerrini - O più sovente domina semplicemente la negligenza. La parola o l’antica stretta di mano sono rituali senza significato per lo più. Eppure una volta era un impegno di pace, una garanzia che sulla lotta avrebbe prevalso la cooperazione. La mano destra era infatti quella che tradizionalmente impugnava l’arma, la stretta di mano significava quindi che le persone sceglievano l’accordo invece della conflittualità. Sceglievano la fiducia".

Mesi fa, prima dell’apertura del cantiere, "come viaccesi abbiamo incontrato l’amministrazione e i vertici di Publiacqua ottenendo un impegno a terminare i lavori sul ponte entro agosto. Poi le cose con l’amministrazione cittadina sono andate come sono andate ed è arrivato il Commissario - ricorda - Non avere punti di riferimento con cui confrontarsi quotidianamente non é la situazione ottimale per affrontare le questioni che riguardano un paese. Ma le vicende degli ultimi giorni mi hanno ridato fiducia nel lavoro serio e nell’impegno a mantenere la parola data. Spero che valga anche per le persone scettiche che da oggi possono riutilizzare il ponte. E se il cantiere non é comunque concluso, e alcune difficoltà permangono, la morale é che ci sono persone che lavorano e possiamo provare a crederci. Almeno fino alla prossima scadenza".