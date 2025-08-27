Campo Martini. Partiti i lavori: nuovo manto

Partiti i lavori di riqualificazione del campo sportivo "Martini" a Poggio a Caiano. Gli operai da lunedì scorso sono al lavoro e al posto dell’erba verrà messo un manto sintetico in materiale naturale. Questo significa che fra una decina d’anni, quando l’erba sintetica si sarà consumata, non ci sarà bisogno di togliere il "tappeto erboso" ma si potrà seminare direttamente l’erba vera. Nel progetto è prevista anche la ristrutturazione del campo a 5 che diventerà un’area polivalente dove poter giocare a pallavolo e basket.

Sarà sostituito l’impianto di illuminazione esistente con uno nuovo a led e poi nuovi bagni e nuovi spogliatoi.

"Questo campo – dice il sindaco Riccardo Palandri che ha fatto un sopralluogo insieme all’assessore allo sport Piero Baroncelli (nella foto) – sarà completamente rinnovato e al passo con i tempi. Siamo molti soddisfatti che la data di inizio lavori del 25 agosto sia stata rispettata e per questo rivolgo un sincero ringraziamento all’ufficio lavori pubblici del Comune e al suo responsabile anche per come si sono adoperati nel far partire i lavori in un periodo anomalo come è agosto. Prima si inizia e prima riusciamo a concludere il rifacimento del campo sportivo, così da poter permettere alla squadra del "C.S. Poggio a Caiano 1909" di poter tornare a giocare quanto prima".

I lavori hanno un costo di quasi un milione e 200mila euro così suddivisi: finanziamento del Ministero tramite bando fondo sport e periferie pari a 700mila euro, la restante parte (circa 500mila euro) dal Comune di Poggio tramite mutuo a tasso zero agevolato. "Sono sicuro che, una volta finito il cantiere, avremo un campo bellissimo – conclude l’assessore – la durata prevista dei lavori è circa 6 mesi al termine dei quali faremo una grande inaugurazione per il nuovo volto del ‘Martini’ che offrirà ai giocatori tutti i comfort di uno stadio moderno".