Lavori in via San Martino e via Ferrucci

Proseguono gli interventi di ammodernamento della rete idrica cittadina, finanziati attraverso il Pnrr, con l’obiettivo di migliorare il servizio idrico e ridurre le perdite d’acqua. A partire da martedì 3 giugno inizieranno i lavori di ripristino stradale in via San Martino per Galceti, dove si è già conclusa la posa della nuova condotta e il ripristino dei marciapiedi. Modifiche alla viabilità nel tratto compreso tra via di Cantagallo e via del Cilianuzzo, via San Martino per Galceti sarà chiusa al traffico, fatta eccezione per residenti, titolari di autorimesse ed esercizi commerciali. Vietata anche la sosta su entrambi i lati e il transito pedonale, con le stesse restrizioni anche per via di Cantagallo, tra via Bologna e via San Martino. Deviazioni: i veicoli provenienti da via San Martino per Galceti e via del Cilianuzzo potranno raggiungere via Bologna percorrendo via Medaglie d’Oro. Ulteriori provvedimenti in via Don Minzoni, via Cintelli, via Ballerini, via Garosi e via Spinelli. Contemporaneamente, anche in via Ferrucci a Mezzana è in corso un importante intervento per la posa della nuova condotta idrica. Dal 30 maggio al 31 luglio un restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra il civico 384 e viale della Repubblica. In questo tratto si applicano il limite di velocità a 30 km/h, il divieto di sosta su entrambi i lati e il divieto di transito ai pedoni. Tutti questi lavori fanno parte di un piano organico che ha già coinvolto arterie strategiche della città come via Bologna, via Montalese, via Catani, via Strozzi e via Pistoiese.