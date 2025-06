Attimi di paura alle cascate: giovane precipita, arriva l’elisoccorso

Prato, 10 giugno 2025 – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 10 giugno, in località Rio Buti. Un giovane è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta dalle cascate, meta molto frequentata dagli escursionisti in cerca di refrigerio.

Il ragazzo si trovava sul posto insieme ad alcuni amici quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato rovinosamente in un’area particolarmente impervia.

Il giovane si trovava alle cascate del Rio Buti insieme ad alcuni amici (foto vigili del fuoco)

Lanciato l’allarme al 112, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Prato e dei soccorritori del 118. I pompieri sono accorsi il prima possibile per cercare di raggiungere la zona e agevolare le operazioni di soccorso.

L’area, difficilmente accessibile a causa della vegetazione e del terreno scosceso, è stata liberata dagli ostacoli dai vigili del fuoco per consentire al personale dell'elisoccorso Pegaso di procedere al recupero del ferito. Il giovane è stato quindi stabilizzato sul posto e trasportato in ospedale.