Cade dai giochi e si fa male, bimbo di 7 anni trasportato al Meyer

Doveva essere un pomeriggio per divertirsi tutti insieme fra bambine, bambini e genitori dopo la fine della scuola, nella prima domenica di vacanza nel giardino dei giochi dei bambini nel grande parco pubblico della Rocca di Montestaffoli, a un passo dal torrione di Mangiapecore di porta Quercecchio, quasi in pieno centro storico dentro le mura di San Gimignano.

Fra un gioco e l’altro, intorno alle 16,30 uno di questi bambini di sette anni in visita a San Gimignano con la sua famiglia di Firenze, mentre giocava agli anelli, in una dei tanti giochini del parco, ha perso la presa ed è scivolato, battendo la testa. Sono stati gli stessi genitori che hanno chiamato il 118 e subito è stato attivato l’elisoccorso Pegaso 1 che è arrivato sul posto, senza però poter atterrare nel parco, fra gli alberi e la collina della Rocca.

Il pilota si è abbassato in sicurezza e lo stesso medico e bordo di Pegaso 1 si è calato con il verricello fino al bambino, per soccorrere e portare il primo intervento. Sul momento il piccolo lamentava un forte mal di testa e dolore a un braccio. Con le prime cure al bambino dal medico di emergenza urgenza del 118 di Pegaso 1, il piccolo è stato trasferito sull’ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle e poi nel campo in Baccanella poco distante dal parco, dove nel frattempo era atterrato Pegaso.

Il bambino è stato trasferito a bordo lucido e cosciente, secondo quanto raccontano alcuni testimoni, e quindi trasportato all’ospedale Meyer di Firenze con il codice 2. Sul posto sono intervenuti la pattuglia del comando della Polizia municipale di San Gimignano per le relative indagini sull’incidente e seguire l’ambulanza per gestire la viabilità fino all’elicottero.

Romano Francardell