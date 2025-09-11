Buzzi, partito il maxi cantiere da 3,5 milioni

Sono stati consegnati i lavori per il rifacimento e la sistemazione delle coperture dei laboratori dell’Istituto Buzzi, il maxi intervento per risolvere definitivamente le problematiche legate alle infiltrazioni d’acqua che da tempo compromettevano l’integrità dell’edificio.

L’intervento prevede la completa sostituzione della copertura esistente, il risanamento delle strutture in calcestruzzo danneggiate e la sistemazione degli scarichi delle acque piovane con la creazione di nuove fognature. Inoltre, saranno installate pellicole protettive su tutte le vetrate delle coperture e verranno costruiti nuovi parapetti per migliorare le condizioni di sicurezza.

I lavori, affidati alla ditta ’Casalini & Co.’ srl. di Bologna, del valore complessivo di 3,5 milioni di euro, si svilupperanno su un arco temporale di circa 565 giorni e non interferiranno con l’attività scolastica quotidiana.

"Come Provincia abbiamo fatto tutto il possibile per avviare rapidamente un’opera di fondamentale importanza per il Buzzi, anche dal punto di vista economico, scegliendo di finanziarla attraverso l’accensione di un mutuo. Ed è dunque motivo di soddisfazione vedere che, subito dopo la gara d’appalto, si sia potuto procedere con l’apertura del cantiere questa mattina – ha dichiarato il presidente Calamai durante il sopralluogo di ieri - Abbiamo, inoltre, individuato, nella procedura di affidamento, modalità innovative che permetteranno di eseguire i lavori con maggiore rapidità ed efficienza, anche in caso di maltempo. L’obiettivo è restituire alla scuola ambienti completamente risanati dai problemi di infiltrazioni nel più breve tempo possibile".