Medical Sport in campo . Festa per i primi 30 anni. Recupero e prevenzione

Doveva essere una grande festa e così è stato. Ieri, il Medical Sport ha festeggiato i primi 30 anni di vita con musica e un brindisi in compagnia dei propri clienti. Un traguardo certamente importante per il poliambulatorio di Fisiokinesiterapia e Medicina dello sport del dottor Luca Magni, che ha dato vita assieme alla sorella Simona a una realtà, quella di via del Castagno, che offre trattamenti completi per la riabilitazione e la medicina sportiva.

Nel corso degli anni, la struttura pratese è diventata un punto di riferimento: non solo per gli atleti, ma anche per coloro che non praticano sport. Visite specialistiche traumatologiche, ortopediche, fisiatriche, osteopatiche e medico-sportive effettuate da personale medico altamente qualificato. Ma anche trattamenti di fisioterapia strumentale come Laserterapia, elettroterapia (di tipo Acuscope, Algonix, Myopulse e Tens), tecarterapia, onde d’urto, horizontal terapy, vacuum terapia, magnetoterapia, smart, ipertermia e Rsq1. Tutto eseguito con strumentazione all’avanguardia.

Il segreto del successo di Medical Sport? La professionalità ovviamente (basti pensare ad esempio che Luca Magni è presidente dell’associazione medici sportivi di Prato e in passato ha ricoperto il ruolo di medico sociale in diverse società, come dell’Ac Prato nel 1993), ma anche il calore con cui si viene accolti e seguiti. Merito anche del fatto che l’attività è a conduzione familiare: accanto a papà Luca, ecco i figli Filippo e Francesca, rispettivamente chinesiologo e massoterapista Mcb, e osteopata D.O. e infermiera specializzata nello sport, e la sorella Simona, fisioterapista e specialista in idrokinesiterapia.

"I 30 anni sono sicuramente un traguardo gratificante. Sembra un tempo ristretto, ma il mondo della medicina sportiva è cambiato drasticamente, dato che sono stati fatti passi in avanti considerevoli - spiega Luca Magni - In questo lungo periodo qualcosa di buono lo abbiamo fatto evidentemente. Dobbiamo ringraziare tutti i clienti che sono passati da noi e che ci hanno dato e ci danno fiducia".

Per i 30 anni, il Medical Sport si è regalato un restyling totale della propria palestra, con macchinari e un parquet del tutto nuovi. "L’idea è quello di rendere sempre più all’avanguardia il centro, con metodologie e strumenti sempre più efficaci. Il futuro? Riguarda me, ma anche i miei figli, che saranno sempre più coinvolti, anche perché un giorno toccherà a loro - con le loro idee - portare avanti l’attività".

