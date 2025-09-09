Open day di medicina a Spianate

La settimana della salute. Dall’11 al 19 settembre a Spianate, la più popolosa frazione di Altopascio, i Fratres locali, organizzano una serie di giornate, dedicate alla prevenzione e al benessere psicofisico. Tutto ciò nei locali di via Bruno Nardi 39. Riprenderanno vita, quindi gli ambulatori del complesso intitolato all’ex farmacista, il dottor "Pier Guido Accorsini". Sì, perché da lunedì 22 settembre, questi professionisti saranno presenti un paio di volte a settimana a Spianate. Durante gli Open day della settimana della salute, saranno previsti consulti medici e consigli per la propria salute, assolutamente gratuiti. Diciamo che si tratta dell’iniziativa che farà conoscere i medici e gli specialisti che poi saranno fissi dal 22 settembre. Ecco i servizi e gli specialisti che saranno presenti: dottor Nicola Giovannetti, podologo in ambito sportivo e geriatrico, con trattamento del cosiddetto piede diabetico. La dottoressa Francesca Adriana di Lenardo, specializzata in agopuntura e medicina tradizionale cinese, con trattamento della terapia del dolore, problemi neurologici, ansia, insonnia. La dottoressa Arianna Costagli, nutrizionista, elabora piani alimentari per chi ha bisogno, per fronteggiare eventuali intolleranze alimentari ed altro. Caterina Pippi per prestazioni infermieristiche (bendaggi, trattamenti, medicazioni e molto altro); dottoressa Beatrice Nuti, psicologa, per ritrovare benessere, autostima, soluzioni ai conflitti, ricerca di nuove motivazioni); dottor Gianni Puccinelli, medico di base e medicina generale. Per informazioni 328.8856055 oppure scrivere a [email protected]. Ma.Ste.