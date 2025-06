Prevenzione sanitaria in piazza con i Lions Club

"La salute è il bene più prezioso e la prevenzione è il primo passo per custodirla. Non mancare a questo importante appuntamento. Prenditi cura di te e della tua famiglia". Così il nutrito gruppo di appartenenti al Lions Club Garfagnana, invita la cittadinanza a partecipare all’undicesima edizione di "Lions in Piazza", che domani, dalle 9 alle 17, aprirà ala possibilità di accedere a visite mediche specialistiche, esami e diagnostica sanitaria completamente gratuiti. Gli screening e le visite saranno effettuare negli stand allestiti per l’occasione in Piazza IV Novembre a Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli. I medici del Lions Club Garfagnana e altri medici volontari aderenti all’iniziativa saranno a disposizione per offrire i seguenti controlli: Emoglobina Glicata, Dermatologia, Ecodoppler Vascolare, Cardiologia, Otorinolaringoiatria e Audiometria, Posturologia, Pneumologia, Oculistica, Nutrizionistica. Sarà, inoltre, attiva la possibilità di effettuare un consulto per i vostri amici a quattro zampe con il servizio di Veterinaria. Prenotazioni al numero 370.130 6279. "Il progetto è già stato testato più volte e con successo sul territorio della Valle del Serchio, dimostrandosi una più che utile iniziativa per offrire alla popolazione un aiuto di prossimità e uno strumento aggiuntivo per fare controlli medici che spesso, in questi anni di difficoltà, sono resi complicati anche da liste di attesa infinite - spiegano gli organizzatori - In pratica si tratta, parlando con il nostro linguaggio "Lions", di un service nell’ottica della prevenzione sanitaria e pensato in particolare per coloro che, o per la lunghezza delle liste di attesa o per il costo del ticket o delle visite private, rischiano di dover rinunciare a farsi visitare. Questa giornata è stata resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione attivata con i volontari della Misericordia di Piano di Coreglia e con la Farmacia Toti, che ringraziamo di cuore per il loro fondamentale supporto".

Fio. Co.