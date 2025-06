Basilica di San Paolino: al via l’apertura gratuita nei weekend

Iniziano oggi, venerdì 13 giugno, leaperture gratuite nei fine settimana dalla Basilica dei Santi Paolino e Donato che entra ufficialmente a far parte del progetto “Ri-conoscere le Mura”, promosso dal Comune di Lucca. Un’occasione da non perdere per cittadini e visitatori, che potranno riscoprire uno dei luoghi simbolo della città con occhi nuovi, nell’ambito del percorso di valorizzazione dell’anello monumentale che circonda Lucca.

L’iniziativa, coordinata e presentata dagli assessori Remo Santini e Mia Pisano insieme al Comitato Scientifico nominato dall’amministrazione (composto da Roberta Martinelli, Gabriele Calabrese, Marco Amerigo Innocenti, Giuliana Nieri ed Enrico Romiti), rappresenta un ulteriore tassello nel disegno complessivo di riscoperta dei luoghi storici legati alle Mura urbane. Dopo il sotterraneo del Baluardo Santa Croce e il Castello di Porta San Donato, il circuito si arricchisce infatti di un terzo sito, profondamente connesso – per storia e iconografia – al sistema difensivo lucchese.

La basilica sarà visitabile gratuitamente ogni venerdì, sabato e domenica dalle 15:30 alle 18:30, con aperture garantite in via sperimentale fino a settembre, grazie alla collaborazione tra Comune, Comitato Scientifico, parrocchia del Centro Storico e Don Lucio Malanca.

Simbolo potente del legame tra la città e le sue Mura, San Paolino è raffigurato con la città cinta tra le mani, un’immagine presente sia sulla Porta San Donato sia all’interno della chiesa, nella controfacciata.

"Ricordiamo con piacere ai lucchesi e ai turisti l’avvio di questa nuova tappa – dichiara l’assessore Remo Santini – Ogni luogo che si apre al pubblico all’interno del progetto “Ri-conoscere le Mura” è un’opportunità per vivere da vicino la storia della città, non solo come cornice, ma come parte viva e identitaria della nostra quotidianità".