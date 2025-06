Amarcord Campo Ballila. Un torneo di calcio per celebrare i 25 anni

Il Campo Balilla, per chi non è troppo giovane, evoca non solo concerti, appuntamenti dei Comics e relative polemiche per le condizioni in cui poi versano per lungo tempo gli spalti, una volta esaurite le manifestazioni. Evoca sport, aggregazione e un pezzo di quasi 70 anni di storia cittadina, visto che in quel tratto degli spalti per lunghissimo tempo si è praticato lo sport, con particolare predilezione per il calcio e su quel campo si sono formate intere generazioni di giocatori.

Dagli anni 2000, l’impianto è stato smantellato, oggi per celebrare i 25 anni di un campo che ha visto un’intensissima attività sportiva fra le allora numerose squadre dei quartieri cittadini oltre che alle molteplici attività calcistiche amatoriali, di atletica e aeromodellismo, ecco Balilla 2025, un evento che il 21 e 22 giugno prossimi farà rivivere quelle passioni.

Presentato ieri mattina dal vice sindaco e assessore allo Sport Fabio Barsanti, dai presidenti direttori e rappresentati delle associazioni sportive calcistiche locali Giuliano Gabrielli -Sporting San Donato, Fabrizio Meini – Luccasette, Davide Picchi – Aquila Sant’Anna e Altetico Lucca. Erano presenti inoltre gli ex giocatori di serie A Renato Roffi e Stefano Dianda, di serie B Giovanni Toschi e una folta rappresentanza della storica squadra Astor Lucca, mentre alla rievocazione parteciperà il tecnico già osservatore della Lucchese Alberto Casella.

"Sono trascorsi 25 anni da quando a Campo Balilla non si giocano più partite di calcio – afferma Barsanti – assieme a tanti appassionati e professionisti del settore della nostra città a abbiamo deciso di far rivivere così un luogo identitario per molte generazioni di lucchesi che vi hanno trascorso giornate spensierate all’insegna del gioco più popolare, dell’amicizia e dei valori dello sport. Nell’occasione sarà anche scoperta una targa a ricordo dell’Astor Lucca e di Don Sirio Valoriani".

In occasione del fine settimana di Lucca Historie Fest l’assessorato allo Sport in collaborazione con Toscanagol.it e Aics Lucca ha deciso di organizzare un torneo rievocativo dedicato alle squadre di calcio Giovanissimi 2011 e Over 45 che si terrà negli spalti delle Mura fra i baluardi Santa Maria e San Martino il 21 e 22 giorno prossimi assieme a una mostra fotografica dedicata allo storico campo da calcio cittadino. La mostra realizzata in collaborazione fra Foto Alcide, l’archivio fotografico di Marco Tuccori e archivio Asto Lucca sarà allestita inizialmente nel sotterraneo del baluardo Santa Maria (Caffè delle Mura) il 21 e 22 giugno e dal dal 23 al 30 giugno sarà spostata nell’Infopoint Mura di Lucca – castello di porta San Donato Nuova sede della consulta comunale dello sport.

Per l’iscrizione al torneo categoria over 45 calcio a 11 sono necessari il certificato di idoneità sportiva e l’iscrizione attraverso form dedicato dalle pagine del sito eventi.turismo.lucca.it.

Fabrizio Vincenti