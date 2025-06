Parcheggio Palatucci. Un boom di accessi con le nuove regole

Lucca Plus ha appena elaborato i dati consuntivi relativi al primo mese di attività del parcheggio Palatucci, da quando è stato trasformato in struttura attrezzata con sbarre d’ingresso e sistemi intelligenti di pagamento e riconoscimento targa, senza aumenti di costi per chi lo utilizza. I risultati parlano chiaro: le presenze sono aumentate del 54% rispetto a maggio 2024, un dato che testimonia l’elevato gradimento da parte dell’utenza per i nuovi servizi introdotti.

“Un risultato che ci ha sorpreso per la sua rapidità, segno che l’utenza aspettava da tempo un sistema più moderno e funzionale – dice Roberto Di Grazia, amministratore unico di Lucca Plus, appena riconfermato nella carica dal sindaco Pardini per un triennio – Il forte incremento dimostra che quando si investe in tecnologia e semplicità d’uso, i cittadini rispondono con entusiasmo”. L’impianto, fornito dall’azienda leader italiana Hub Parking Technology, è dotato di due casse automatiche abilitate per i pagamenti con carte di ogni tipo, contanti, Apple e Samsung Pay. Ma il vero successo si deve all’attivazione del sistema Telepass, utilizzato da oltre il 20% degli utenti: è ora possibile entrare e uscire dal parcheggio senza soste alla cassa, proprio come accade ai caselli autostradali. È in corso di attivazione anche il sistema UnipolMove, che offrirà agli utenti un’ulteriore modalità comoda e veloce per il pagamento della sosta.Inoltre, le colonne di uscita sono provviste di pos: grazie al riconoscimento targa, l’importo da pagare viene visualizzato automaticamente sul display e l’utente può saldare la sosta semplicemente avvicinando carta o smartphone.

“A tutto questo si aggiunge un tocco di accoglienza turistica, l’altra mission di Lucca Plus – aggiunge Di Grazia – i video trasmessi dalle casse automatiche presentano le bellezze della città gestite da Lucca Plus, come la Torre Guinigi, la Torre delle Ore, l’Orto Botanico, il Castello San Donato sulle Mura. Un vero e proprio invito a scoprire Lucca fin dal momento dell’arrivo, da approfondire nei vari punti accoglienza di piazzale Verdi e sulle Mura, al Castello San Donato e a Porta Elisa, gestiti da Lucca Plus”. Il successo del Palatucci segue di poche settimane quello del parcheggio Carducci, anch’esso recentemente trasformato in struttura con le stesse tecnologie e modalità di utilizzo. Con questi due interventi Lucca Plus dota la città di aree di sosta moderne e funzionali, equiparabili ai migliori standard nazionali.