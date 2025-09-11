Dieci nuovi agenti. Volevano venire qui

Il questore della provincia di Prato, Marco Basile, ha incontrato i dieci poliziotti che da oggi faranno parte dell’organico provinciale della Polizia di Stato di Prato (nove in Questura ed uno alla sezione Polizia Stradale).

Tutti appartenenti al ruolo degli agenti, i nuovi arrivati provengono da uffici territoriali di altre sedi di servizio che avevano espresso la volontà di essere assegnati in questo ambito provinciale. "Sono operatori in prevalenza di giovane età, entusiasti per la scelta di vita che hanno fatto e desiderosi di fornire il proprio contributo in questa operosa e stimolante città", spiegano dalla Questura.

Il questore Basile, nel ringraziare il dipartimento della pubblica sicurezza per il contestuale e puntuale avvicendamento del personale che ha lasciato questa sede di servizio, "testimonianza dell’attenzione che l’amministrazione della pubblica sicurezza dedica alla Questura di Prato" ed alla notoria attività svolta dalle donne e dagli uomini della polizia di Stato di Prato, ha dato il benvenuto ai nuovi arrivati, augurando buon lavoro con l’auspicio che Prato possa "riservare a ciascuno di essi soddisfazioni personali e professionali, sicuro che il loro apporto professionale dia continuità e ulteriore impulso alle attività di prevenzione e controllo del territorio", ha concluso il questore.