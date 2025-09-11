L’aggressore delle donne. Raffica di segnalazioni

Prima le urla e le offese, poi gli spintoni e infine le botte: cazzotti e schiaffi. E’ il terrore delle donne, in questi giorni, che girano da sole in centro storico tanto che le segnalazioni circolano su chat e account social. Sono inviti alla prudenza. "C’è un uomo in centro, di colore e con i capelli rasta, che sta molestando le donne, state attente". Sono di questo tenore gli avvisi sui social: l’uomo, sicuramente straniero, avrebbe già picchiato tre donne, come risulta anche alla polizia che in questi giorni gli sta dando la caccia. I tre episodi sarebbero avvenuti uno in via Santa Trinita e due in piazza San Domenico (l’ultimo nella sera di martedì). La vittima, per sfuggire alla violenza dell’uomo, si sarebbe rifugiata nella sede dei volontari di "Oltre" in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le donne vittime delle violenze riferiscono tutte la stessa versione dei fatti. L’uomo, secondo quanto appreso, prima si avvicinerebbe alle donne sole, poi comincerebbe a offenderle urlando e alla fine passerebbe alle mani. In via Santa Trinita è arrivato perfino a sferrare un cazzotto sul volto della malcapitata che poi ha chiesto aiuto alla polizia. L’altra sera in San Domenico, ha seguito la sua vittima, gli ha urlato qualcosa contro ma prima che potesse avvicinarsi troppo, la donna è scappata entrando nella sede di "Incentro", i volontari a presidio delle strade più difficili del centro, chiedendo aiuto. Si sarebbe salvata per un pelo dalla furia dell’uomo che, poi, riesce sempre a dileguarsi prima che arrivino le pattuglie della polizia.

Qualcuno ha anche parlato di molestie sessuali e del fatto che l’aggressore si sia denudato. Circostanza che per ora non risulta alla polizia a cui sono arrivate solo le segnalazioni per le aggressioni fisiche ma non a sfondo sessuale.

Un altro episodio sarebbe avvenuto al sera del corteggio storico quando un altro straniero ha dato in escandescenze durante la sfilata nelle vie del centro. Quest’ultimo, però, è stato fermato dalla polizia e identificato. Si tratta di un pachistano che non avrebbe importunato nessuna donna. Il molestatore seriale, invece, potrebbe essere – secondo la versione fornita dalle vittime – un africano che ha i capelli rasta e che stazione in centro storico.

Il primo caso riferito alla polizia risale a primi di settembre. Una giovane donna, verso l’ora di cena, stava passeggiando in via Santa Trinita quando ha sentito qualcuno alle spalle che le chiedeva se andava tutto bene. Si è voltata per capire chi fosse ed è stata colpita con un cazzotto proprio sotto l’orecchio. La donna è caduta a terra ed è stata soccorsa dal gestore di un locale della strada. L’uomo ha visto l’aggressore che scappava. Gli altri due episodi, del tutto simili, si sono verificati invece in piazza San Domenico, da tempo al centro delle proteste dei residenti e dei commercianti per le cattive frequentazioni tanto che è stato istituito il punto dei volontari "Incentro" gestito dall’associazione Oltre. In entrambi i casi le donne sono state seguite da un uomo che le ha importunate e ha tentato di aggredirle.

Le forze dell’ordine stanno cercando di risalire all’identità dell’uomo che ha seminato il panico. Ieri sono stati controllati diversi stranieri che stazionano tra il Serraglio e piazza Duomo. Al momento, però, non sarebbe stato rintracciato l’autore dei tre episodi.