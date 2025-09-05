AttivaPrato e l’incontro con il commissario

"Conosce molto bene il regolamento sulla partecipazione civica e ne auspica il miglioramento anche con la previsione di nuovi istituti". E’ stata una "felice sorpresa" quella avuta dai rappresentanti dell’associazione AttivaPrato che hanno avuto un incontro con il commissario straordinario del Comune di Prato, Claudio Sammartino.

L’incontro, richiesto da AttivaPrato, è avvenuto nell’ufficio in Comune del commissario Sammartino, ed ha visto la partecipazione del presidente Paolo Sanesi, del vicepresidente Carlo Ceragioli e di uno dei soci fondatori, Pasquale Petrella. E’ stata l’occasione per portare i saluti dell’associazione ed è servito per illustrare al commissario l’attività che viene svolta dall’associazione da una parte nel riscrivere per migliorare il regolamento comunale sulla partecipazione civica – purtroppo rimasto a metà a causa del commissariamento del Comune – e dall’altra dal ruolo che ha nell’educare i cittadini a servirsi degli strumenti sulla partecipazione per interloquire direttamente con l’amministrazione comunale per cercare di portare le proprie idee e i propri punti di vista per migliorare le singole realtà locali.

Nell’occasione Paolo Sanesi ha anticipato i prossimi due convegni che AttivaPrato ha in ponte di organizzare, ovvero uno sulla sicurezza e sulla legalità con la presenza di autorevoli figure locali, e l’altro su economia e strutture democratiche.

Il commissario Sammartino ha dato la piena disponibilità a mettere a disposizione strutture comunali per l’organizzazione dei due eventi.

Infine, l’associazione AttivaPrato, dopo la pausa estiva, comunica ai propri soci e a tutti i cittadini interessati che lunedì 15 settembre prossimo riprenderanno gli incontri assembleari con inizio alle 21 nel Centro sociale Bernardi in via Tintori 62.