Asd 29 Martiri in campo: "Un simbolo di Figline"

Serata di inizio anno alla Polisportiva 29 Martiri di Figline con la presentazione delle proprie squadre. Insieme al volley, che rappresenta la disciplina con il maggior numero di atleti, cresce con entusiasmo il settore della pallamano. All’incontro era presente tutto lo staff tecnico delle varie formazioni, pronte a iniziare una nuova stagione agonistica.

"La società – spiega Stefano Nesi, presidente del Circolo 29 Martiri – ha alle spalle 52 anni di attività e vuole essere un punto di riferimento nei settori in cui è impegnata: il volley conta 12 squadre, la pallamano tre con l’ex nazionale Sergio Cavicchiolo come referente e il podismo quasi 80 iscritti con Marcello Calamai come deus ex machina".

Il movimento podistico, è in costante crescita grazie anche alle numerose manifestazioni organizzate: la Scarpinata nel Verde di maggio, la Notturna di Prato per la Vita e la suggestiva Tramonto di un’Alba, camminata che ripercorre i sentieri percorsi dai 29 Martiri.

"L’associazione sportiva è un vanto per Figline e poter contare su tante squadre che rappresentano i nostri colori – dice ancora Nesi - è la dimostrazione che il nostro borgo è vivo ed ha uno spirito giovanile visto i tanti atleti che rappresentano i nostri colori".

Massimiliano Martini