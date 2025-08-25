Vagli-Campocatino, le foto della corsa

Vagli di Sotto (Lucca), 24 agosto 2025 – Dal centro storico di Vagli di Sotto è partita la 16ª edizione della Vagli–Campocatino, Memorial Dott. Umberto Poggi e Memorial Annibale Giovannini, organizzata dal GS Orecchiella Garfagnana con il patrocinio dei Comuni della Garfagnana. La manifestazione è stata inserita nel Campionato Podistico della Versilia.

Sono stati circa 200 i partecipanti alla gara competitiva di 10 km, un percorso affascinante che ha previsto il giro del Lago di Vagli, il suggestivo passaggio sul ponte a funi sospeso, l’attraversamento del bio-parco e la salita fino all’Oasi naturalistica di Campocatino, ampio bacino di origine glaciale situato a quota 1000 metri. Un autentico gioiello incastonato ai piedi del massiccio della Roccandagia, prima del ritorno a Vagli. Accanto alla prova principale, non sono mancate le gare dedicate alle categorie giovanili, a conferma della volontà di promuovere lo sport tra i più piccoli.

Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso, sport e solidarietà attraverso una foto.

