Ascoltare il bramito del cervo. Il canto d’amore riempie la Vallata. Le escursioni con guide esperte

Come ogni estate, appena le temperature calano di qualche grado, dopo Ferragosto, le vallate dell’Appennino pratese tornano a riempirsi del canto dei cervi in amore, che sfidano col loro bramito gli altri esemplari, per accaparrarsi le femmine del territorio. Un suono che gli abitanti della Val di Bisenzio hanno imparato a riconoscere negli ultimi decenni, quando la popolazione del cervo nobile (Cervus Elaphus) ha iniziato ad aumentare di numero e si è allargata fino ad arrivare alla boscaglia attorno alla piana e sul versante della Calvana, dove il cervo finora non si era spinto.

Tante le occasioni per ascoltare il verso del cervo in amore, dai paesi di mezza costa come Schignano, Migliana, Luicciana e Cantagallo, alla Riserva Naturale Acquerino Cantagallo, di cui il maestoso animale è il simbolo. Si può fare in autonomia, cercando di non arrecare disturbo all’animale in questo periodo estremamente delicato, oppure affidarsi a guide esperte, come quelle del Centro Visite di Cascina di Spedaletto e del Rifugio Le Cave, che organizzano uscite serali apposite.

Oggi la prima uscita per l’accesso nord della Riserva, organizzato dal Rifugio Le Cave: il ritrovo è alle 16.45 al parcheggio del Centro Visite di Cantagallo, da dove partirà un’escursione di 9 chilometri e 600 metri di dislivello, alla volta della struttura di Cave, dove ci sarà un approfondimento sul cervo. L’appuntamento col bramito si ripeterà con le stesse modalità il 20 e il 27. Per ulteriori informazioni: 338 6172364 e per le prenotazioni tramite il sito www.rifugiolecave.it

Sabato 12, prima uscita a Cascina di Spedaletto, con ritrovo alle 19 e cena al sacco; si replica poi il 20 settembre, sempre con cena al sacco e ritrovo alle 18. Il 27 il ritrovo è sempre alle 18 ed è prevista la possibilità di cenare nei locali del Centro Visite. Ultima uscita per ascoltare il bramito del cervo il 4 ottobre con ritrovo alle 17.30. Per informazioni e prenotazioni: Cinzia 3471933742 - Enrico 3383037439 [email protected]

Claudia Iozzelli