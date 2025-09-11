Arriva "Craft & Park". Gusto, sport e svago

Il prossimo sarà un fine settimana di festa, buon gusto e tanto divertimento. Sabato e domenica la Pro Loco Montemurlo, in collaborazione con il Comune, promuove la prima edizione di "Montemurlo Craft&Park" che animerà piazza della Repubblica e il nuovo parco centrale di Montemurlo.

Birra artigianale, cibo di qualità, musica dal vivo e tante attività per tutta la famiglia saranno i protagonisti di questa due giorni, organizzata dalla Pro Loco insieme ai birrifici artigianali del territorio. "Montemurlo Craft&Park vuole essere un’occasione per promuovere i prodotti locali, valorizzare le eccellenze del territorio e rendere viva la piazza centrale di Montemurlo nel mese di settembre", spiega Lorenzo Scrozzo, presidente della Pro Loco. I visitatori infatti potranno trovare un’ampia selezione di birre locali – protagonisti i birrifici Badalà e Due Mastri –, cibo di strada, musica dal vivo, giochi, animazione e attività per i più piccoli, dimostrazioni, sport e laboratori aperti.

La festa aprirà sabato alle 16.30, gli stand gastronomici dalle 19.30. "Siamo certi che questa nuova iniziativa della Pro Loco riscuoterà tanta attenzione e partecipazione" dice l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero. Domenica dalle 7.30 alle 8.30 nel parco cittadino con Alfredo Albiani si potrà scoprire il Taiji TuNaTao, antica disciplina cinese. Sempre domenica dalle 10.30 e per l’intera giornata in piazza ci saranno i giochi di Ludus in Tabula!

E alle 16 "Sfida il tuo equilibrio", un’attività accessibile a tutti. Montemurlo Craft & park è anche musica: sabato alle 21, la band "Loba loba lovers" propone un tuffo negli anni ’50; domenica dalle 18.30, il palco sarà dei SineNOmine, un mix di jazz, funk e fusion per una performance piena di energia e ritmo.