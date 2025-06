Festival internazionale di arti circensi. A Ronchi va in scena ’Circomasca’

Tra il verde del Parco della Comasca e il profumo del mare sta per nascere a Ronchi qualcosa di magico. Si chiama ’Circomasca’ ed è il primo festival internazionale di arti circensi contemporanee della zona, un evento nuovo e sorprendente che da oggi a domenica trasformerà il parco in un palcoscenico a cielo aperto. Non un circo qualunque, ma un’esperienza immersiva che unisce creatività, acrobazie, musica, inclusione e natura. Senza animali, ma con tutta l’energia e la poesia del corpo umano in movimento. Dietro questa idea c’è la visione di Michela Pellegrini, insegnante di danza aerea del gruppo ’Le squilibrate’, che insieme a Ruby Karen e Luca Cecchini di Aerial Arts America ha dato vita a un progetto che coinvolge artisti internazionali, artigiani, operatori culturali e realtà locali. Ogni giornata di ’Circomasca’ sarà un viaggio tra arte e gioco. Al mattino, dalle 9 alle 13, il parco ospiterà workshop intensivi condotti da professionisti del circo contemporaneo: tessuti aerei, trapezio, cerchio, corda, amache, contorsionismo e giocoleria, con corsi aperti anche ai principianti. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, la parola d’ordine sarà ’provare’: bambini e adulti potranno cimentarsi con le arti circensi in un contesto ludico e inclusivo. Quando il sole cala, ’Circomasca’ cambia volto e si accende tra luci, musica e profumi: street food, birrifici artigianali locali (tra cui il Birrificio del Castello e l’Apuano), mercatini creativi e concerti dal vivo a ingresso gratuito. Stasera si parte con il funk rock dei Blow My Zeppelin, sabato l’atmosfera si fa più intima con i Kinnara e il loro tributo a Fabrizio De André. Domenica gran finale, alle 19, con il Galà del Circo, uno spettacolo collettivo che vedrà tutti gli artisti esibirsi in una chiusura spettacolare. Sempre domenica, alle 11, appuntamento speciale per i più piccoli con le letture animate di Francesca Mattei della Libreria Serendipity.