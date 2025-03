Allerta arancione a Prato, divieti e raccomandazioni: “Non sostate nei seminterrati”

Prato, 21 marzo 2025 – Un’altra allerta meteo di colore arancione che coinvolge anche Prato e provincia. Il provvedimento per rischio idraulico ed idrogeologico del reticolo minore è valido dalle 7 alla mezzanotte di domani sabato 22 marzo ed è stata diramata dal Centro Funzionale Regionale della Regione Toscana. Il rischio idraulico per il reticolo principale è in codice giallo dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani sabato 22 marzo.

Il Bisenzio alle porte del centro città nel pomeriggio di venerdì 14 marzo (foto Gianni Attalmi)

Al momento rimangono chiuse solamente le piste ciclabili e il Parco delle Cascine di Tavola (come da precedente ordinanza), mentre non sono stati presi ulteriori provvedimenti per eventuali chiusure che nel caso saranno comunicati in un secondo momento. Rimangono valide le raccomandazioni di non soggiornare in locali seminterrati o interrati e di fare attenzione anche ai piani terreni in caso di esondazioni.

Limitare al massimo gli spostamenti, non utilizzare i sottopassi in caso di semaforo rosso acceso e non sostare nelle vicinanze di ponti e corsi d’acqua. Il Centro Operativo Comunale resta attivo anche nei prossimi giorni a seguito della criticità Arancione dichiarata oggi dal CFR. Per qualsiasi emergenza o criticità è attivo il numero verde 800.301530.

L’allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda, oltre a Prato, tutto il centro nord della Toscana. Allerta che insisterà anche sulle zone già alluvionate della provincia di Firenze, tra Pontassieve e il Mugello. Per questo proprio in provincia di Firenze ci sono una serie di provvedimenti che sono già stati presi. A Marradi evacuate circa settanta persone per precauzione. A Campi Bisenzio distribuiti seicento sacchi di sabbia.