A Coiano Ma l’amore no. E il tributo a Gino Paoli

Stasera alle 21.15 con la Prato Estate alla Gualchiera di Coiano lo spettacolo Ma l’amore no: l’attrice franco-pratese Alla Munchenbach (foto) interpreta un lavoro della scrittrice toscana Ilaria Mavilla, dando voce a due donne che si confessano scoprendo di parlare la stessa lingua, quella della follia d’amore (regia di Mirko Angelo Castaldo). Un lavoro delicato, ironico e a tratti surreale. "Succedeva nell’Italia fascista che una donna venisse portata in manicomio mentre stava andando a fare la spesa – si legge nelle note di regia –. La diagnosi spesso suonava come una sentenza: eccitamento maniaco ovvero immoralità costituzionale. Lo stesso accade un giorno a Ellen, una donna dei giorni nostri, che si ritrova inspiegabilmente tra le pareti di un vecchio manicomio, dove in una sorta di buco spaziotemporale, è reclusa Alina, donna degli anni ’40 che conserva follemente oscure lettere d’amore, si dichiara amante di Ben, il Duce e niente sa della Legge Basaglia e del successivo corso degli eventi" Nonostante le incomprensioni storiche e culturali, le due si confessano scoprendo appunto in fondo di parlare la stessa lingua, quella della follia d’amore. Ingresso è libero, prenotazione consigliata 339 8917862.

Sempre con la Prato Estate oggi alle 21.30 a cura di La Macchina del suono il concerto I semafori rossi non sono Dio, un viaggio tra musica e parole alla scoperta di uno dei più poetici e intensi autori della canzone italiana: Gino Paoli. Sul palco Fabio Fantini raccoglie, canta e racconta la storia di Paoli, intrecciando canzoni e parole in un recital intimo per sola voce e chitarra. Ingresso libero