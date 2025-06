Serata di canzoni d’autore. Con Leo Pari e Scarda

Stasera alle 21.30 musica d’autore al Chiostro di San Domenico con Leo Pari (foto) e Scarda, con il concerto a cura dell’associazione LaCoz a ingresso gratuito nel cartellone di Prato Estate.

Leo Pari è cantautore, musicista, produttore e autore. Ha firmato canzoni come Vorrei cantare come Biagio, La prima volta che sono morto in gara a Sanremo 2013 con Simone Cristicchi, Meglio di notte di Francesco Renga e Superbowl di Elodie; in qualità di produttore ha lavorato al primo album di Gazzelle Superbattito e come musicista si è fatto conoscere dal grande pubblico suonando le tastiere in tour con i Thegiornalisti. Nel 2021, oltre ad aver pubblicato il suo album in studio più recente Stelle Forever ha collaborato come autore con Malika Ayane per il suo ultimo progetto discografico Malifesto. Gli ultimi lavori che portano la sua firma sono un brano per Federico Zampaglione dei Tiromancino dal titolo Avvicinandoti e quattro brani del recente disco di Galeffi.

Sul palco con lui Scarda, nome d’arte di Domenico Scardamaglio. Nato a Napoli, calabrese di origine e romano d’adozione, si fa notare nel 2012 caricando su YouTube le sue prime canzoni, conquistando in breve tempo l’attenzione del pubblico. Scrive un brano per il film Smetto Quando Voglio, che gli vale una candidatura ai David di Donatello. Debutta nel 2014 con l’album I piedi sul cruscotto, ma è con il secondo disco Tormentone che arriva il successo, grazie a brani diventati virali e a un tour che riempie i live club di tutta Italia. Nel 2021 esce Bomboniere, poi i singoli Una cosa importante, Paolo e Francesco e Cicatrice.