Notte di musica d’autore. In scena Leo Pari e Scarda

Sarà una notte di musica d’autore e atmosfere suggestive quella di martedì 24 giugno al Chiostro di San Domenico. Il concerto, a cura dell’associazione LaCoz e inserito nel cartellone di Prato Estate 2025, inizierà alle 21.30 e vedrà protagonisti due tra le voci più interessanti della scena cantautorale italiana: Leo Pari e Scarda.

Leo Pari, cantautore, musicista, produttore e autore tra i più versatili della scena italiana. Ha realizzato molte collaborazioni artistiche importanti che lo hanno visto presente in vari ruoli. Come autore ha firmato canzoni come "La prima volta che sono morto", in gara a Sanremo 2013 di Simone Cristicchi, "Meglio di notte" di Francesco Renga e "Superbowl" di Elodie; in qualità di produttore ha lavorato al primo album di Gazzelle "Superbattito". Come musicista si è fatto conoscere dal grande pubblico suonando le tastiere in tour con i Thegiornalisti. Nel 2021, oltre ad aver pubblicato il suo album in studio più recente "Stelle Forever", ha collaborato come autore con Malika Ayane per il suo ultimo progetto discografico "Malifesto" e con Vipra. Gli ultimi lavori che portano la sua firma sono un brano per Federico Zampaglione dei Tiromancino dal titolo "Avvicinandoti" e quattro brani del recente disco di Galeffi.

Sul palco con lui Scarda (foto), nome d’arte di Domenico Scardamaglio: si fa notare nel 2012 caricando su YouTube le sue prime canzoni, conquistando l’attenzione del pubblico. Scrive un brano per il film "Smetto Quando Voglio", che gli vale una candidatura ai David di Donatello. Debutta nel 2014 con l’album "I piedi sul cruscotto", ma è con il secondo disco "Tormentone" che arriva il successo. Ingresso libero.