Jannacci. Il medico della musica

MorandiLo sguardo intenso e sorridente di Enzo Jannacci (Milano 1935 – 2013) è il tratto distintivo stampato sulla vignetta del francobollo appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del patrimonio culturale italiano” emesso dal nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 3 giugno scorso con valore in tariffa B corrispondente a €. 1,30.

Vincenzo – per tutti Enzo Jannacci è stato un medico, chirurgo e anche specialista nel soccorso a bambini e immigrati e allo stesso tempo cantautore, pianista, attore e sceneggiatore italiano, geniale per le sue invenzioni e interpretazioni canore e musicali, cariche di sentimenti che catturano il quotidiano senso della vita descrivendo personaggi apparentemente inesistenti, spesso da ricercarsi tra gli ultimi che invece si possono facilmente riconoscere nei luoghi in cui viviamo.

Legato da sempre alla sua Milano e al cabaret insieme a Cochi e Renato nel 1974 scrive “E la vita, la vita” sigla di Canzonissima e altre canzoni ironiche e taglienti come : “La gallina “ e “Silvano” mentre l’anno successivo registra il suo settimo album “Quelli che...” dove troviamo “Vincenzina e la fabbrica”.

Le canzoni di Enzo Jannacci sono state sempre una sorpresa per i temi trattati e per i testi pieni di significato e ancora oggi certe sue interpretazioni sono più che mai attuali e chissà per quanto tempo ancora ci faremo domande del tipo : “Vengo anch’io...” con risposte immediate : “ No,tu no” come recitava il suo primo vero successo quando raggiunse il vertice nella Hit Parade.