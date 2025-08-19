Via Leopardi, rubinetti a secco. Poi l’atteso nuovo asfalto

Un altro passo in avanti per la riqualificazione di via Leopardi, strada diventata simbolo di una città martoriata dalle buche. Quel breve tratto di asfalto che si immette su via Dante, nel centro di Pontedera, da diverse settimane è chiusa al traffico perché oggetto del completo rifacimento dei sottoservizi. Lavori propedeutici per poi finalmente attendere la stesura del nuovo asfalto che metterà fine ai crateri.

Ecco che allora si avvia una nuova fase del cantiere che sta interessando la strada: Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, giovedì 21 agosto, dalle ore 8.30 alle 14.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Leopardi. Contestualmente, potranno verificarsi basse pressioni e temporanei fenomeni di torbidità nelle strade limitrofe. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 22 agosto, con le stesse modalità. "Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389", spiega il gestore.

Dopo questo intervento di Acque Spa l’inter per il rifacimento dei sottoservizi dovrebbe essere completato e nel giro di un paio di settimane, forse tre, potrebbero arrivare anche gli operai per stendere il bitume. Solo allora la strada potrà finalmente riaprire al traffico.