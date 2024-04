Vespa World Days 2024: programma, date, dove si svolge. Parte la festa

Pontedera, 17 aprile 2024 – Amanti della Vespa da tutto il mondo a Pontedera. La celebrazione di un mito indissolubile, che ha attraversato le epoche. Feste, convegni, mostre.

Questo e molto altro per i Vespa World Days, la grande festa internazionale che celebra appunto la Vespa in tutte le sue forme. Pontedera accoglie migliaia di persone che appunto arrivano dai quattro angoli del globo. Possessori di Vespa, collezionisti, semplici appassionati.

E’ un volano importantissimo anche per il territorio, con tanta gente che coglierà l’occasione di questa festa per visitare tante località e città d’arte toscane. La festa sta per scattare. E tra gli organizzatori dell’evento non poteva mancare il Vespa Club Pontedera, che ha messo in campo tutte le energie per la riuscita di un evento da ricordare. Insieme al Comune di Pontedera.

A Pontedera c'è aria di Vespa World Days

Le date

Appuntamento da giovedì 18 a domenica 21 aprile. Un weekend lungo con tanti appuntamenti pe

Pontedera, la festa è già iniziata

r festeggiare i 140 anni dalla nascita della Vespa. In ogni giornata c’è un programma fitto, tutto da vivere. Si festeggiano, oltre ai 140 anni di Vespa, anche i primi cento anni dell’attività dello stabilimento pontederese. Nel quale la due ruote viene prodotta dal 1946.

Dove si svolge

I Vespa World Days si svolgono principalmente a Pontedera. In piazza del Mercato ci sarà il Vespa Village, che sarà un po’ il quartier generale della festa. Durante il raduno sarà aperta al centro della città, in piazza Martiri della Libertà la Vespa Boutique, dove acquistare la nuova ed esclusiva capsule di abbigliamento Vespa. Ma sarà tutta la città di Pontedera, nei suoi punti più affascinanti, a offrirsi ai visitatori come un enorme luogo di festa e di eventi dedicati a Vespa.

Da dove arrivano i partecipanti

Sono in arrivo appassionati in rappresentanza di migliaia di Vespa Club (660 solo dall`Italia) da paesi come Australia, Canada, Giappone, Usa, Arabia Saudita, Vietnam, Filippine, Cina, Pakistan, Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Hong Kong, Indonesia, Kuwait, Marocco oltre che da tutte le nazioni d`Europa.

Tantissime le iniziative in programma. Il museo Piaggio di Pontedera, in occasione dei Vespa World Days, festeggia i 140 anni di Piaggio, azienda fondata nel 1884, con la grande mostra "Vespa all over the World" che, con materiali originali e spettacolari dell`Archivio Storico Piaggio, racconta la diffusione della Vespa nel mondo, ripercorrendo la storia della sua prima e precoce internazionalizzazione, tra la fine degli anni `40 e gli anni `60. Il modernissimo stabilimento Piaggio dove Vespa nasce, si aprirà al pubblico sabato 20 e domenica 21, con ben 128 turni di visita straordinaria, riservata ai Vespisti iscritti al raduno, a bordo di comodi trenini elettrici.

La maxi parata

Ma l’evento più spettacolare sarà la sfilata di Vespa da tutto il mondo. Sono ottomila posti disponibili per la parata di sabato 20 aprile, da sempre l'evento più spettacolare che attraverserà le più belle località della Valdera: si annuncia un serpentone lungo oltre 10 chilometri «perché - spiega Piaggio - alle Vespa ufficialmente iscritte se ne aggiungeranno altre migliaia, già in viaggio verso la Toscana».