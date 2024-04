Vespa Days. Pontedera si scopre al centro del mondo. Ultimi preparativi

Tedeschi, olandesi, austriaci, spagnoli, americani, giapponesi e chi più ne ha più ne metta sono in città. I camper sono già arrivati da tutta Italia e da mezza Europa stanno trovando il loro posto nelle aree dedicate e le Vespa hanno iniziato ad invadere Pontedera, la Valdera e tutta la provincia pisana. Alla vigilia del grande evento, si respira aria di Vespa World Days. I negozi sono in fermento, ognuno con i propri addobbi e proposte a tema, la città sta accogliendo i turisti arrivati da tutto il mondo. Con le loro Vespa storiche e colorate, con le loro storie, fatte di chilometri in sella alla due ruote più famosa del mondo. Intanto i Vespa Club arrivati da tutta la Toscana ieri si sono ritrovati all’Oltrera per una prima distribuzione dei pass e per iniziare con le registrazioni e ricognizioni. Oggi è la giornata dell’allestimento del maxi Vespa Village di piazza del mercato, che per questi quattro giorni resterà sempre aperto gratuitamente a tutti. E da domani si parte. Già domattina l’artista Paolo Amico inizierà dalle 10 il suo live painting in piazza Cavour. Alle 15 l’apertura del Vespa Village affidata all’intervento musicale a cura della Filarmonica Volere è Potere. Dal primo pomeriggio inizieranno i tour dei vespisti che proseguiranno anche venerdì in direzione Peccioli, Terricciola, Lajatico, Monte Pisano, Pisa, Volterra, Lari e Casciana Terme.

Se il tempo lo permetterà la festa si sposta in centro con appuntamento alle 18 in piazza del Duomo per l’apertura ufficiale dei Vespa World Days con il concerto inaugurale della Fanfara dei Carabinieri di Firenze diretta dal luogotenente maestro Ennio Robbio. Per l’occasione la piazza del Duomo resterà chiusa al traffico dalle 16 alle 20. In caso di pioggia il concerto si sposta al Teatro Era. Una giornata quella di domani che vede in agenda anche la presentazione del libro ‘Invernale’ di Dario Voltolini alle 18 alla libreria Roma e fino a mezzanotte la mostra di acquarelli a tema Vespa curata dal collettivo Acquapisa da Vivo! in piazza Mazzinghi. Domani sera alle 21.30 la proiezione del film Caro diario al cineclub Agorà.

Luca Bongianni