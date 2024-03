Vespa World Days 2024, il programma. Parate, visite guidate e grandi tour

Pontedera (Pisa), 29 marzo 2024 – Nei quattro giorni del Vespa World Days 2024, che si terrà a Pontedera dal 18 al 21 aprile prossimi, tutta la provincia sarà invasa dalle Vespa, dai vespisti e dalle loro famiglie in arrivo da tutti e cinque continenti. A tre settimane dall’evento tutti gli ingranaggi della macchina organizzativa stanno sistemandosi al loro posto per far sì che questo eventi possa essere davvero un’occasione per tutti. Ieri mattina nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli sono stati invitati sindaci e assessori di tutti i Comuni della provincia coinvolti. Perché dal giovedì alla domenica Pontedera sarà l’epicentro dell’evento ma i tanti tour organizzati porteranno americani e spagnoli, australiani e indiani, francesi, brasiliani, portoghesi e così via in tutti i paesi. Sono previsti quattro Short Tours nei giorni di giovedì, venerdì e sabato: a Lajatico, quello di Lari-Casciana Terme, a Peccioli e quello per Pontedera (da Treggiaia a Montecastello fino al Villaggio Piaggio). Il venerdì invece sono previsti i Full Days Tours, visite più lunghe distribuite nell’arco della giornata che consisteranno in un’esperienza immersiva nell’area: il tour fino a Pisa passando da Cascina, quello del Monte Pisano (via Vicopisano, Calci e monte Serra), il tour che arriverà a Volterra, quello che passerà per Terricciola-Lajatico-Peccioli e quello di Lari-Casciana.

Il sabato mattina, con partenza alle 10, la grande e tradizionale parata. Ciascun Comune coinvolto si sta organizzando per valorizzare al meglio le proprie eccellenze. "Oltre alla nostra storia e ai nostri pregiati prodotti gastronomici stiamo preparando una Vespa interamente rivestita in pelle" ha detto Letizia Martinelli, assessora a San Miniato. "Da noi ci sarà la possibilità di degustare il nostro olio dei monti pisani e di visitare il frantoio Rossoni da poco riconvertito in museo" ha detto Arianna Buti, sindaca di Buti. "Questo è l’evento che ci accomuna tutti – ha detto Paolo Pesciatini, assessore di Pisa – un evento capace di mettere in risalto il genio e la creatività del Made in Italy". Una vetrina anche per il futuro. "Daremo un voucher ai partecipanti per tornare quando vorranno a visitare il museo di storia naturale alla Certosa" ha detto il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti.

«Una grande occasione, le nostre strutture ricettive sono piene da mesi, anche nei giorni precedenti e successivi all’evento" ha detto Bice Del Giudice, assessora di Cascina. Il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, si dice a disposizione ma non nasconde la sua preoccupazione per il traffico. "Vorremmo evitare ingorghi, spero che l’organizzazione sia perfetta, questa è una grande scommessa che non possiamo permetterci di non vincere". Incoraggiante invece il sindaco di Volterra, Giacomo Santi. "Non ho dubbi sull’organizzazione e sulla buona riuscita dell’evento, Volterra sarà una tappa fondamentale ed è pronta".