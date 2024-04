Vespa village, il cuore della festa: "Sarà uno spazio aperto a tutti"

PONTEDERA

Sarà il cuore pulsante dei Vespa World Days. Il Vespa Village di piazza del mercato sta prendendo forma. Qui tutti potranno entrare sempre e gratuitamente. Sarà aperto al pubblico il giovedì dalle ore 11 a mezzanotte, il venerdì ed il sabato dalle 9 a mezzanotte e domenica dalle 9 alle 16. "Sarà come una grande fiera, un luogo di accoglienza per tutti – spiega Eugenio Leone, coordinatore dell’evento – tutti potranno venire ad ammirare la bellezza del mondo Vespa".

L’inaugurazione è prevista per giovedì alle 15 con il concerto musicale della Filarmonica Volere è potere e nell’occasione, sempre alle 15, verrà consegnata al questore Sebastiano Salvo e al vice questore Luigi Fezza una Vespa con la livrea della Polizia di Stato. Da questo momento inizia la festa. Dallo spazio riservato alle registrazioni (che hanno visto il forte coinvolgimento degli scout di Pontedera) agli stand dei fornitori e quelli istituzionali: da quello del Vespa Club Pontedera allo stand del governo indonesiano, dallo stand di Anci Città dei Motori a quello riservato ai Vespa Club toscani e così via. Nel Vespa Village ci sarà la vendita dei gadget, l’area food and bevarage con musica, il mega parcheggio di Vespa che solo questo di per sé sarà una mostra a cielo aperto.

Ci sarà un’esposizione di veicoli storici e poi tutti gli eventi correlati ai Vespa World Days: il venerdì alle 10 ci sarà la Vespa Gymkana World Cup con le prove di abilità in Vespa, il sabato pomeriggio alle 14 le prove speciali della tappa italiana del campionato europeo del Vespa Rally ed alle 15.30 il concorso di eleganza. Seguiranno le premiazioni e presentazioni di libri fino alla serata di gala della sera aperta a tutti con animazione di Radio Deejay. Fino al taglio della torta per il 78esimo compleanno della Vespa. Al Vespa Village ci sarà la cerimonia conclusiva la domenica alle 15.30. Il consiglio, per chiunque voglia raggiungere il Vespa Village dal giovedì alla domenica, è quello di raggiungere piazza del mercato a piedi o con un mezzo a due ruote.

Luca Bongianni