Vespa World Days, negozianti al lavoro: “Questo evento porterà tanto”

Pontedera, 9 aprile 2024 – Eccole già, le prime vetrine vestite a… Vespa! C’è fermento in città in vista dei Vespa World Days della prossima settimana. C’è fervore anche tra i commercianti che hanno iniziato ad allestire le proprie vetrine a tema, con alcuni negozi che hanno già esposto il mitico scooter a due ruote che da giovedì 18 aprile sarà celebrato in città in grande stile, nella sua Pontedera che nel 1946 gli diede i natali per poi spiccare il volo e diventare famosa in tutto il mondo. Tutti i pontederesi hanno da raccontare una propria storia personale che li leghi ad una Vespa, tutti hanno dei ricordi. Come alcuni commercianti che hanno messo nel proprio negozio la Vespa, tirata a lucido, del proprio babbo o del proprio nonno. Come nel negozio Mazzei Boutique di via Primo maggio o come all’interno del bar pasticceria Baldini sul piazzone, dove è esposta una Vespa ss 180 originale del 1965, la prima Vespa ad attraversare il monte Bianco per girare l’Europa con il suo pilota Carlo Bruschi.

Tanti altri negozianti si stanno organizzando per reperirne una, è il caso del panificio Prosperi di Fuori del ponte che sulla vetrina lancia l’appello: "Cercasi Vespina da mettere in esposizione qui dentro il panificio in occasione del Vespa Day. Grazie". La cartoleria l’astuccio ha invece messo in mostra i modellini di Vespa, Ciao e Ape di tutte le dimensioni e in vendita mentre la bottega Sfumature Bella Arti &Hobby di piazza Garibaldi ha già esposto i propri capolavori a tema Vespa, dai quadri e quadretti alle borsine fino ad astucci e oggetti di arredamento.

“Questo evento porterà tanto ai nostri commercianti – ha detto Alessandro Lonsi, presidente del Ccn, che giovedì sera dalle 19.30 presenterà al Beat il nuovo sito web di We Are Pontedera, preparato in collaborazione con lo Studio 016 – per l’occasione daremo ai negozianti delle magliette bianche donate dal Palp e dalla Fondazione Per la Cultura Pontedera con le opere di Paolo Amico, sempre a tema Vespa". Vetrine che saranno poi protagoniste del concorso Vespizziamo Pontedera e Casciana Terme Lari, ideato dagli organizzatori dell’evento. I visitatori dovranno fotografare tre vetrine, una bianca una rossa e una verde, per ricevere un premio al Vespa village.

“Abbiamo immaginato un Vespa Days diffuso, non solo al Vespa village ma che coinvolga anche il centro città, per favorire le presenze in centro ci saranno aree parcheggio in piazza Gronchi, piazza Concordia, piazzone (lato est), piazza Mazzinghi, piazza Duomo e in parte di via I maggio" ha detto Eugenio Leone, coordinatore della manifestazione.