World days, non solo raduni. Definita la grande festa. Arrivano le maxi Vespa

PONTEDERA

Musica e divertimento, live performance, spettacoli teatrali, mostre e presentazione di libri. Il Vespa World Days della prossima settimana non è solo tour di vespisti, prove speciali, concorso di eleganza e tutto ciò che può essere dedicato alla due ruote più famosa del mondo. Da giovedì prossimo alla domenica la città di Pontedera si prepara ad essere coinvolta in tutti i suoi quartieri, dal Villaggio Piaggio fino a Fuori del ponte, passando per il centro con un’infinità di appuntamenti tutti elencati nel depliant che in questi giorni è stato distribuito in tutte le case pontederesi. In questi giorni saranno posizionate le 4 maxi Vespa in polimex messe a disposizione dall’azienda Superevo e colorate da 4 rispettivi artisti.

La maxi Vespa pop e molto colorata di Skim sarà posizionate in viale Italia, quella decorata da David Pompili, inconfondibile nel suo stile e dedicata al film Vacanze Romane, verrà posizionate in piazza Curtatone mentre quella tutta neon, luci e colori di Paolo Amico, con il quale hanno collaborato anche gli studenti dell’artistico di Cascina, sarà visibile in piazza Cavour. Infine la vespona decorata in oro da Nico Lopez Burchi, che ha da poco completato anche il murale alla Stella Azzurra dedicato a Corradino D’Ascanio, sarà collocata in piazza Donna Paola al Villaggio Piaggio. Proprio questo quartiere sarà centrale nei festeggiamenti della prossima settimana. Ieri mattina nell’auditorium del Crec, che la Piaggio ha recentemente donato al Comune e quindi alla città, si è svolta la conferenza di presentazione di tutti gli eventi e appuntamenti collaterali ai Vespa Days. Hanno fatto le veci dei padroni di casa Laura Fagiolini dell’Accademia Musicale Glenn Gould che con i suoi allievi si esibirà durante i quattro giorni e Maria Cristina Germani della sezione fotografica del Crec Piaggio, che oltre a seguire fotograficamente l’evento ed aver allestito una mostra al Crec, ha lanciato su Instagram il photocontest ‘Vespa in uno scatto’. Crec che ospiterà anche la mostra di disegno e pittura e un live painting spray art di Nico Lopez Burchi. In occasione del maxi evento è stato presentato anche il video promozionale "Pontedera, città del possibile" che sarà fatto vedere ai visitatori. Un clip di 3 minuti e mezzo realizzato da Superotto studio. I motori si stanno accendendo, i vespisti australiani sono già arrivati in Europa, i Vespa Club dalla Cina e dal Sud America sono in viaggio. Tra una settimana esatta i semafori diventeranno verdi e Pontedera è pronta per dare il meglio di sé.