La Toscana nella morsa del fuoco. Vasto incendio a Pomarance, fiamme all’Argentario

Pomarance (Pisa), 1 luglio 2025 – La Toscana è ancora nella morsa del fuoco. Dopo una giornata difficile, quella di ieri 1 luglio, anche oggi vigili del fuoco, volontari e antincendi boschivi della Regione Toscana sono al lavoro in varie zone del territorio per gestire e domare roghi di una certa importanza.

Secondo quanto riportato dal presidente regionale Eugenio Giani, un vasto incendio è in corso a Montegemoli, nel comune di Pomarance. Attivo il sistema antincendi boschivi regionale con dieci squadre di volontariato, tre elicotteri regionali, operai dell'Unione dei Comuni della Val di Cecina. È in corso di valutazione l'invio di un mezzo nazionale e di ulteriori squadre sul campo.

E’ stato invece spento l’incendio sul Monte Argentario nella zona di Porto Ercole grazie al tempestivo intervento delle squadre di soccorso. Potrebbe essere deciso anche l'invio di ulteriori mezzi aerei e l'attivazione di figure specializzate per lo spegnimento in supporto ai direttori delle operazioni. Dal 21 giugno al 31 agosto è intanto in vigore il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali.

Ed è stato diffuso dalla Regione il rischio incendi boschivi. Si tratta di una mappa, continuamente aggiornata, con le zone della Toscana più a rischio per i roghi. In questi giorni tutta la Toscana del sud presenta un rischio rosso, ovvero elevato.

E sempre nella giornata di ieri, 30 giugno, un incendio di grosse dimensioni aveva messo in ginocchio tutto il traffico ferroviario lungo la tratta Firenze-Pisa, con ripercussioni che si sono protratte fino ad oggi e numerosi disagi per turisti e pendolari.