Brucia il bosco vicino alle case. Roghi a Torrita e Radicondoli

di Marco BrogiInferno di fuoco ieri alla periferia di Torrita. Un gigantesco incendio ha lambito alcune abitazioni, arrivando a danneggiare il giardino di una villetta, distrutti dieci ettari di terreno tra bosco e sterpaglie. Chiuso anche un tratto di strada per Montefollonico, che è stato riaperto solo nel tardo pomeriggio. L’allarme è scattato poco dopo le 11 in via Monte Pelmo. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, le fiamme hanno attaccato la vegetazione selvaggia, per poi, complice il caldo feroce, propagarsi al bosco. Sul posto nel giro di pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco di Montepulciano, ma la situazione si stava complicando terribilmente. Il rogo, infatti, minacciava sempre più da vicino le case, tra la preoccupazione delle famiglie che le abitano, e sono stati richiesti rinforzi agli altri distaccamenti. Sono arrivati i pompieri del comando provinciale, di Montalcino, di Cortona. Una ventina in tutto i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del pauroso incendio. In azione anche il Canadair del Corpo e l’elicottero della Regione, sette squadre di volontariato antincendi boschivi, operai forestali. Sul posto, per vedere con i suoi occhi quello che stava succedendo, anche il sindaco di Torrita Giacomo Grazi. Per motivi di sicurezza è stato chiuso al traffico un tratto della provinciale che collega Torrita e Montefollonico. Per spegnere le fiamme, la cui origine è da chiarire, ci sono volute oltre cinque ore. Alle 16 l’incubo era finito, ma ne iniziava un altro nel territorio di Radicondoli, sulla strada provinciale delle Galleraie, dove è andata a fuoco una vasta area boschiva di particolare pregio. Anche in questo caso si è reso necessario un grande dispiegamento di mezzi e di uomini: due elicotteri, i vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Campostaggia. Fortunatamente nella zona non ci sono case. Nel tardo pomeriggio c’erano ancora dei focolai, ma il peggio ormai era passato. Sull’allarme incendi boschivi le parole del governatore della Toscana, Eugenio Giani: "E’ stata una giornata intensa. Siamo intervenuti con il sistema antincendi boschivi della Regione".