Va a fuoco uliveta e bosco. Rogo causato da scintilla

È da addebitare a una causa accidentale, sembra una scintilla partita da un attrezzo agricolo meccanico, la causa dell’incendio propagatosi ieri mattina in località Caspri a Castelfranco di Sopra. Il tutto è avvenuto su di un terreno di un privato, è bastato davvero un niente per provocare il rogo che ha praticamente distrutto oltre un ettaro di un’uliveta e circa 800 metri quadrati di area boschiva adiacente. Tanta paura ma, per fortuna, nessun ferito con i soccorso che sono giunti sul posto con i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi, il gruppo anti-incendio boschivi, il personale dell’unione comune del Pratomagno oltre all’elicottero sempre dei vigili del fuoco della Toscana che sono riusciti a domare le fiamme e a far sì che non si estendessero oltre la zona colpita. Peraltro l’incendio in questione si trovava in un punto abbastanza impervio e non è stato facile, per i mezzi a quattro ruote, arrivarci in pochissimo tempo. Non è stata però una giornata troppo tranquilla per i pompieri di Montevarchi perché, circa un’ora dopo dall’intervento compiuto a Castelfranco, sono dovuti intervenire nuovamente stavolta a Montevarchi nell’area di Miravalle, assieme alla protezione civile, per spegnere un incendio ma di proporzioni minori rispetto a quello delle prime ore della mattinata. In questi periodi basta davvero poco, anche una semplice leggerezza per scatenare le fiamme e mettere a serio rischio anche la propria incolumità. L’attenzione non deve mai essere troppa, basta un niente come in questi due casi per causare danni a volte irreparabili.

Mas. Bag.