Tanto pubblico al memorial Meliani e Presenti. Ai rigori il Chiesina Uzzanese batte il Castelfranco

Castelfranco, Capanne e Chiesina Uzzanese – tre compagini di Seconda categoria – si sono sfidate nel triangolare in memoria di Valtero Meliani, storico massaggiatori e uomo di calcio conosciutissimo a Castelfranco e in tutto il comprensorio del Cuoio. A corollario dello stesso memorial è stato assegnato anche il trofeo goleador in memoria di Boris Presenti, per decenni dirigente del Castelfranco calcio e ancor prima del Tuttocalzatura. Il torneo – organizzato dal Castelfranco Calcio – si è svolto sabato sul terreno dello stadio Osvaldo Martini di Castelfranco e ha visto un buon successo di pubblico che non ha voluto mancare alla manifestazione sportiva in ricordo di due figure simbolo del calcio dilettantistico castelfranchese. Ha vinto il Chiesina Uzzanese ai calci di rigore nella gara decisiva contro il Castelfranco.

Nel primo incontro il Castelfranco ha superato il Capanne per 2-0 grazie alle reti di Meropini e Becherucci. La seconda gara ha visto prevalere il Chiesina Uzzanese per 1-0 sul Capanne con gol decisivo di Betti. Il terzo match tra Castelfranco e Chiesina Uzzanese si è concluso 0-0. Così, per determinare la squadra vincitrice del memorial Valtero Meliani (conosciuto da tutti come Tripoli) si è dovuto ricorrere ai calci di rigore. Il Chiesina Uzzanese ha avuto la meglio per 4-3. Il trofeo goleador in memoria di Boris Presenti è stato vinto da Betti del Chiesina Uzzanese che ha segnato il gol-vittoria contro il Capanne e ha trasformato uno dei rigori decisivi per la vittoria del memorial.

Il Castelfranco del presidente-allenatore Renzo Comini si appresta ad iniziare un’altra stagione in Seconda categoria con l’obiettivo di fare bene e puntare al passaggio di Prima categoria. La squadra è stata rinforzata con atleti importanti per la categoria.