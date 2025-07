Cerimonia per le vittime degli eccidi

Anche quest’oggi, come ogni anno, si alza forte "L’Urlo della Memoria", la cerimonia del ricordo, a distanza di 81 anni, dei 192 civili sterminati dai nazifascisti tra il 4 e l’11 luglio 1944. Le celebrazioni ricorderanno la serie di terribili massacri messi in atto dall’Unità Hermann Goering della Wehrmacht a Castelnuovo dei Sabbioni, Meleto Valdarno, San Martino, Massa Sabbioni e Le Matole. Il programma si aprirà questa mattina alle 8,30 con la Santa Messa per i caduti nella Chiesa di San Donato a Castelnuovo, mentre le commemorazioni solenni proseguiranno alle 10,30 con la messa al Monumento ai Caduti a Meleto Valdarno, celebrata dal vescovo di Fiesole Stefano Manetti. Dopo la cerimonia religiosa interverranno il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il dottor Filippo Pellegatti, medico che ha visitato la striscia di Gaza e Giacomo Gambassi, giornalista con esperienza sul campo di guerra in Ucraina. Alle 21 è prevista la cerimonia di consegna delle Costituzioni ai diciottenni in piazza della Repubblica a Castelnuovo e la serata si concluderà con il concerto di Giacomo Rossetti, in collaborazione con il festival Orientoccidente. "La Memoria è tra le basi dei valori della comunità di Cavriglia – hanno affermato il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e il vicesindaco Filippo Boni - Non rinunceremo mai a ricordare coloro che persero la vita per la barbarie nazifascista che azzerò la popolazione maschile di questi luoghi. Riteniamo che raccontare ai giovani cosa è accaduto sia un nostro preciso dovere, perché domani toccherà a loro svolgere il ruolo dei narratori". Altri due eventi tratteranno gli eccidi nazifascisti: venerdì 11 luglio, al Sacrario di San Martino verrà presentato il libro "Siamo liberi? - Resistenza e Liberzione nella Valle dell’Arno" con la partecipazione di alcuni degli autori: Arlo Bigazzi, Stefano Beccastrini, Giorgio Torricelli, Giorgio Sacchetti, Giuseppe Giachi, Enzo Brogi, Sergio Traquandi. Infine, domenica 13 luglio, ancora a Castelnuovo ci sarà il concerto di Bobo Rondelli & Musica da Ripostiglio, un artista in grado di emozionare con la sua disincantata e mai banale poesia.

Francesco Tozzi