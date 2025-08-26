Biglietti Giostra del Saracino, domani il click giostra day

Arezzo, 26 agosto 2025 – Si ricorda che mercoledì 27 agosto alle ore 15.00 scatta il “CLICK GIOSTRA DAY” che permetterà di prenotare on line l’acquisto dei biglietti validi per la 148esima edizione della Giostra del Saracino in programma domenica 7 settembre alle ore 17.00.

IMPORTANTE: non saranno ammesse deleghe per l’acquisto dei biglietti. In biglietteria dovrà presentarsi la stessa persona che ha effettuato il Click Giostra Day inserendo il proprio documento d’identità. Il form di registrazione e prenotazione sarà attivato mercoledì 27 agosto, dalle 15.00 alle 18.00 o fino ad esaurimento a questo link: https://form.jotform.com/252162787648368. Ogni utente potrà richiedere max 4 biglietti.

La prelazione dei biglietti sarà regolata come di seguito. • La prenotazione sarà garantita ai primi 100 utenti che ne faranno richiesta. • Gli utenti dovranno essere muniti di documento di identità valido da inserire al momento della prenotazione. • L'ordine di prenotazione sarà generato informaticamente con data e ora di compilazione.

• Verrà attivato un filtro sull’indirizzo email e sull’indirizzo IP della sessione di navigazione per non permettere doppie richieste identiche. • Verrà generato un elenco di 100 utenti che riceveranno entro giovedì 28 agosto alle ore 12.00, all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di compilazione del form, una mail con indicata la fascia oraria di presentazione al botteghino.

• Le convocazioni saranno fissate per la giornata di venerdì 29 agosto dalle 9.00 alle 19.00. L’acquisto avverrà presso i locali del percorso espositivo “I Colori della Giostra”, in Piazza della Libertà 1 (piano terra Palazzo Comunale). • Non sarà possibile delegare altre persone al ritiro dei biglietti al botteghino: il ritiro dovrà essere effettuato da chi ha provveduto alla prenotazione tramite click day inserendo il proprio documento d’identità.

• Ogni utente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti scegliendo, all’acquisto, i posti disponibili nella mappa. • La fascia oraria in cui presentarsi in biglietteria per l’acquisto sarà comunicata all'indirizzo mail fornito in fase di compilazione del form e sarà assegnata automaticamente in base all’ordine cronologico di invio delle richieste: i primi 50 prenotati potranno acquistare i biglietti nella mattinata di venerdì 29 agosto mentre i restanti 50 nella fascia pomeridiana.

• Il form può essere compilato una sola volta. • Controllare lo spam: vi è il rischio che la mail di convocazione venga bloccata dal filtro antispam. Una volta conclusa la vendita su prelazione, dalle ore 9.00 di sabato 30 agosto, sarà attivata la vendita libera presso la biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” per la Giostra del Saracino di domenica 7 settembre per le sole tribune Chimet, Orchidea Preziosi e Chimera Gold. Si potranno acquistare max 4 biglietti a testa.

Da domenica 31 agosto, ore 15.00 saranno disponibili anche i biglietti in piedi per la Giostra del Saracino e i biglietti per la Prova Generale di venerdì 5 settembre, ore 21.30. La biglietteria sarà aperta: • sabato 30 agosto dalle 9.00 alle 19.00 • domenica 31 agosto dalle 15.00 alle 19.00 • da lunedì 1 settembre, dalle 9.00 alle 18.00 con estensione fino alle 21.30 nella giornata di venerdì 5 in concomitanza della Prova Generale.

Dalla giornata di lunedì 1 settembre, dalle ore 9.00, sarà aperta anche la vendita online sia per la Giostra del Saracino (posti in piedi), sia per la Prova Generale. Di seguiti i prezzi per la Giostra del Saracino. TRIBUNA CHIMET POLTRONCINE : Sett. Lancia d’Oro, 100 euro / Centrale, 70 euro / Fontana, 60 euro TRIBUNA CHIMET : Centrale, 60 euro / Laterale Buratto, 50 euro / Laterale Fontana, 40 euro

TRIBUNA ORCHIDEA PREZIOSI : Primo settore, 50 euro / Secondo settore, 40 euro TRIBUNA CHIMERA GOLD : Posto unico, 30 euro POSTI IN PIEDI : Interi, 10 euro / Ridotti, 6 euro Da 5 a 14 anni e per gli over 70 è prevista la tariffa ridotta di 10 euro rispetto all’interno per ogni tribuna. Per i bambini fino a 4 anni l’ingresso è gratuito purché assistano seduti in braccio ad un adulto.

Politiche di rimborso In caso di rinvio dell'evento il titolo di accesso sarà valido per la ripetizione del giorno successivo, lunedì 8 settembre, o comunque il primo giorno utile a garantire il regolare svolgimento della rievocazione storica. In caso di interruzione prima della chiamata del primo giostratore, sarà rimborsato il costo del biglietto esclusi i diritti di prevendita ove applicati e le commissioni di servizio ove previste.

In caso di interruzione dopo la chiamata del primo giostratore il biglietto non sarà rimborsato e per la ripetizione dell’evento la Giunta Comunale ha deliberato una riduzione del 50% sul prezzo previsto per ciascun settore, senza ulteriori riduzioni. Stante la natura della manifestazione non sarà possibile introdurre animali domestici, neanche di piccola taglia. Per la Prova Generale questi i prezzi.

TRIBUNA CHIMET : 7 euro TRIBUNA ORCHIDEA PREZIOSI : 5 euro TRIBUNA CHIMERA GOLD : 5 euro POSTI IN PIEDI : 2 euro Non sono previste riduzioni. In caso di annullamento dell'evento, essendo lo stesso non ripetibile, il biglietto non sarà rimborsato. Per i bambini fino a 4 anni l’ingresso è gratuito purché assistano seduti in braccio ad un adulto.